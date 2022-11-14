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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:33

В октябре вернулась возможность заказа именных допок к Б5. Теперь только через отделение. Сегодня зашёл - заказал.
Vorlon
 
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Подякували: 1138 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:36

  Vorlon написав:В октябре вернулась возможность заказа именных допок к Б5. Теперь только через отделение. Сегодня зашёл - заказал.

А с Пудра-допка почем нынче?
Amethyst
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Повідомлень: 3344
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Подякували: 619 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:22

Re: ТАСКОМБАНК

Amethyst, у тарифах зазначено:
ТАСкомбанк написав:послуга не надається: Картка випускається в рамках продукту "Pudra card".
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 11:14

  J написав:
  uaprofi написав: - на Б5 которую всегда использовал как дебетную - налили КЛ.
без предупреждений.

наливают кл 50к тем кто открывает конвертационные депо

т.е. какой сейчас алгоритм получения КЛ : открыть Б5 сразу после 100к_конвертдепо и получить КЛ ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 14:21

  flysoulfly написав:
  J написав:
  uaprofi написав: - на Б5 которую всегда использовал как дебетную - налили КЛ.
без предупреждений.

наливают кл 50к тем кто открывает конвертационные депо

т.е. какой сейчас алгоритм получения КЛ : открыть Б5 сразу после 100к_конвертдепо и получить КЛ ?

сразу после не пробовал,
знаю такие успешные алгоритмы:
А) открытие депо, через какое-то время звонят приглашают открыть Б5 с лимитом
Б) открытие депо, через какое-то время наливают лимит на старую Б5
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 21:19

Re: ТАСКОМБАНК

після відкриття депо онлайн? Чи офлайн?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 21:32

  Кочевник написав:після відкриття депо онлайн? Чи офлайн?

Так Конвертаційні у Тасі онлайн же нібито не відкриваються...
Alien
 
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  #<1 ... 100101102103
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