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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:33
В октябре вернулась возможность заказа именных допок к Б5. Теперь только через отделение. Сегодня зашёл - заказал.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:36
Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:22
Re: ТАСКОМБАНК
Amethyst, у тарифах зазначено:
Додано: Пон 14 лис, 2022 11:14
Додано: Пон 14 лис, 2022 14:21
сразу после не пробовал,
знаю такие успешные алгоритмы:
А) открытие депо, через какое-то время звонят приглашают открыть Б5 с лимитом
Б) открытие депо, через какое-то время наливают лимит на старую Б5
Додано: Пон 14 лис, 2022 21:19
Re: ТАСКОМБАНК
після відкриття депо онлайн? Чи офлайн?
Додано: Пон 14 лис, 2022 21:32
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