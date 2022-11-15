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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:33
В октябре вернулась возможность заказа именных допок к Б5. Теперь только через отделение. Сегодня зашёл - заказал.
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Vorlon
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:36
Vorlon написав:
В октябре вернулась возможность заказа именных допок к Б5. Теперь только через отделение. Сегодня зашёл - заказал.
А с Пудра-допка почем нынче?
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Amethyst
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:22
Amethyst
, у тарифах зазначено:
ТАСкомбанк написав:послуга не надається: Картка випускається в рамках продукту "Pudra card".
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Howl
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Додано: Пон 14 лис, 2022 11:14
J написав: uaprofi написав:
- на Б5 которую всегда использовал как дебетную - налили КЛ.
без предупреждений.
наливают кл 50к тем кто открывает конвертационные депо
т.е. какой сейчас алгоритм получения КЛ
: открыть Б5 сразу после 100к_конвертдепо и получить КЛ ?
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flysoulfly
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Додано: Пон 14 лис, 2022 14:21
flysoulfly написав: J написав: uaprofi написав:
- на Б5 которую всегда использовал как дебетную - налили КЛ.
без предупреждений.
наливают кл 50к тем кто открывает конвертационные депо
т.е. какой сейчас алгоритм получения КЛ
: открыть Б5 сразу после 100к_конвертдепо и получить КЛ ?
сразу после не пробовал,
знаю такие успешные алгоритмы:
А) открытие депо, через какое-то время звонят приглашают открыть Б5 с лимитом
Б) открытие депо, через какое-то время наливают лимит на старую Б5
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J
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Додано: Пон 14 лис, 2022 21:19
після відкриття депо онлайн? Чи офлайн?
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Кочевник
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Додано: Пон 14 лис, 2022 21:32
Кочевник написав:
після відкриття депо онлайн? Чи офлайн?
Так Конвертаційні у Тасі онлайн же нібито не відкриваються...
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Додано: Пон 14 лис, 2022 23:50
J написав: flysoulfly написав: J написав:
наливают кл 50к тем кто открывает конвертационные депо
т.е. какой сейчас алгоритм получения КЛ
: открыть Б5 сразу после 100к_конвертдепо и получить КЛ ?
сразу после не пробовал,
знаю такие успешные алгоритмы:
А) открытие депо, через какое-то время звонят приглашают открыть Б5 с лимитом
- это мой случай, но... т.е. опять ждать с моря погоды
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flysoulfly
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Додано: Вів 15 лис, 2022 10:29
Чи Тася бере комісію за перевід з її azure картки на картку спортбанку в мобільному додатку?
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AndriyQ
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Додано: Вів 15 лис, 2022 10:36
AndriyQ написав:
Чи Тася бере комісію за перевід з її azure картки на картку спортбанку в мобільному додатку?
Якщо мова по застосунок Тас2Ю - то нi. Тiльки вводьте номер картки спорта вручну (не використовуйте прив'язану у Т2Ю картку спорта). В будь якому разi Т2Ю пише комiс до того як зробити переказ.
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