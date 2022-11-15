В них в тарифах під такі депо дають кредитну лінію без грейсу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 лис, 2022 10:36
Додано: Вів 15 лис, 2022 10:42
Воно то пише коміс 0, але нижче примітка, що можлива комісія картки, а там 5 гривників за переказ на рахунки в інші банки, або 0.5% + 10 грн за переказ з картки на картку. Не розбереш з тих тарифів, тільки методом проб, от і питаю, може вже хто пробував.
Додано: Вів 15 лис, 2022 11:47
Re: ТАСКОМБАНК
AndriyQ, погано читаєте тарифи картки. Дієвий спосіб вище надали Вам.
Додано: Вів 15 лис, 2022 13:13
Re: ТАСКОМБАНК
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