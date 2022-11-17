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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:36

  flysoulfly написав:
  J написав:А) открытие депо, через какое-то время звонят приглашают открыть Б5 с лимитом
- это мой случай, но... т.е. опять ждать с моря погоды :?

В них в тарифах під такі депо дають кредитну лінію без грейсу. :?
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:42

  Alien написав:Якщо мова по застосунок Тас2Ю - то нi. Тiльки вводьте номер картки спорта вручну (не використовуйте прив'язану у Т2Ю картку спорта). В будь якому разi Т2Ю пише комiс до того як зробити переказ.

Воно то пише коміс 0, але нижче примітка, що можлива комісія картки, а там 5 гривників за переказ на рахунки в інші банки, або 0.5% + 10 грн за переказ з картки на картку. Не розбереш з тих тарифів, тільки методом проб, от і питаю, може вже хто пробував.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 11:47

Re: ТАСКОМБАНК

AndriyQ, погано читаєте тарифи картки. Дієвий спосіб вище надали Вам.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:13

Re: ТАСКОМБАНК

  AndriyQ написав:В них в тарифах під такі депо дають кредитну лінію без грейсу

Спочатку под конвертаційний депо ТАС дав Б5 без кредитного ліміту.
Але потім через пару місяців подняв ліміт з 0 до досить хорошого.
Можливо тому що відкрив ще один депо наступного місяця після першого.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:15

  Alien написав:
  Кочевник написав:після відкриття депо онлайн? Чи офлайн?

Так Конвертаційні у Тасі онлайн же нібито не відкриваються...


Вже відкриваються ;)
arkavs
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