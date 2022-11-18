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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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AndriyQ
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Додано: Вів 15 лис, 2022 10:42
Alien написав:
Якщо мова по застосунок Тас2Ю - то нi. Тiльки вводьте номер картки спорта вручну (не використовуйте прив'язану у Т2Ю картку спорта). В будь якому разi Т2Ю пише комiс до того як зробити переказ.
Воно то пише коміс 0, але нижче примітка, що можлива комісія картки, а там 5 гривників за переказ на рахунки в інші банки, або 0.5% + 10 грн за переказ з картки на картку. Не розбереш з тих тарифів, тільки методом проб, от і питаю, може вже хто пробував.
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AndriyQ
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Додано: Вів 15 лис, 2022 11:47
AndriyQ, погано читаєте тарифи картки. Дієвий спосіб вище надали Вам.
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Howl
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Додано: Вів 15 лис, 2022 13:13
AndriyQ написав:
В них в тарифах під такі депо дають кредитну лінію без грейсу
Спочатку под конвертаційний депо ТАС дав Б5 без кредитного ліміту.
Але потім через пару місяців подняв ліміт з 0 до досить хорошого.
Можливо тому що відкрив ще один депо наступного місяця після першого.
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foxluck
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:11
arkavs написав: Alien написав: Кочевник написав:
після відкриття депо онлайн? Чи офлайн?
Так Конвертаційні у Тасі онлайн же нібито не відкриваються...
Вже відкриваються
Комиссия банка имеется? А то рисует только по курсу
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mihasik
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:22
mihasik написав:
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Комиссия банка имеется? А то рисует только по курсу
В тарифах осталась комисия
600 грн.
300 грн.
150 грн
а как на практике - еще никто не проверял
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J
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:38
mihasik написав:
Комиссия банка имеется? А то рисует только по курсу
Комиссия когда должна сниматься?
При открытии гривна снялась четко по курсу. Без комиссии
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arkavs
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:40
Продублирую из профильной темы:
Новые условия по тазику справедливы только для онлайна.
В этом случае будет свой курс, но не будет комиса за обмен и 600грн за 3мес.
Для офлайна - старые условия.
Поэтому разбил тазик на два кейса - онлайн и офлайн.
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mustbe
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:30
Потянуть/толкнуть гривну на б5- комиса нет?
Открыть с этой б5- комиса нет?
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v57
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