ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:06
mustbe написав:
Продублирую из профильной темы:
Новые условия по тазику справедливы только для онлайна.
В этом случае будет свой курс, но не будет комиса за обмен и 600грн за 3мес. Для офлайна - старые условия. Поэтому разбил тазик на два кейса - онлайн и офлайн.
А это уже интереснее.
Только что зашёл, а курс изменился за день)) не в нашу пользу;)
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mihasik
в П'ят 18 лис, 2022 18:30, всього редагувалось 1 раз.
mihasik
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:09
v57 написав:
Потянуть/толкнуть гривну на б5- комиса нет?
Открыть с этой б5- комиса нет?
Если есть вторая б5 (не виртуалка) то всё чисто.
mihasik
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:11
J написав: mihasik написав:
,
Комиссия банка имеется? А то рисует только по курсу
В тарифах осталась комисия
600 грн.
300 грн.
150 грн
а как на практике - еще никто не проверял
А где эти тарифы? В отделении даже толком не сказали, только общую сумму, со всеми %, в гривнах вывели под мой запрос.
mihasik
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Додано: Суб 19 лис, 2022 09:15
А как давно Тас сделал онлайн-открытие конвертационного депозита?
Тут кто-то уже открывал их?
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Додано: Суб 19 лис, 2022 09:42
Наскільки відрізнаються курси для конвертаційного у відділенні і онлайн?
Кочевник
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Додано: Суб 19 лис, 2022 10:00
Кочевник написав:
Наскільки відрізнаються курси для конвертаційного у відділенні і онлайн?
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