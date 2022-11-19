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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:06

  mustbe написав:Продублирую из профильной темы:
Новые условия по тазику справедливы только для онлайна.
В этом случае будет свой курс, но не будет комиса за обмен и 600грн за 3мес.
Для офлайна - старые условия.
Поэтому разбил тазик на два кейса - онлайн и офлайн.

А это уже интереснее.
Только что зашёл, а курс изменился за день)) не в нашу пользу;)
Востаннє редагувалось mihasik в П'ят 18 лис, 2022 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:09

  v57 написав:Потянуть/толкнуть гривну на б5- комиса нет?
Открыть с этой б5- комиса нет?

Если есть вторая б5 (не виртуалка) то всё чисто.
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:11

  J написав:
  mihasik написав:,
Комиссия банка имеется? А то рисует только по курсу

В тарифах осталась комисия
600 грн.
300 грн.
150 грн

а как на практике - еще никто не проверял

А где эти тарифы? В отделении даже толком не сказали, только общую сумму, со всеми %, в гривнах вывели под мой запрос.
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 09:15

А как давно Тас сделал онлайн-открытие конвертационного депозита?
Тут кто-то уже открывал их?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 09:42

Re: ТАСКОМБАНК

Наскільки відрізнаються курси для конвертаційного у відділенні і онлайн?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 10:00

  Кочевник написав:Наскільки відрізнаються курси для конвертаційного у відділенні і онлайн?

https://mustbe.ml/tables/club100k
lara_08
 
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