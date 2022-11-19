ТАСКОМБАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:06
mustbe написав:
Продублирую из профильной темы:
Новые условия по тазику справедливы только для онлайна.
В этом случае будет свой курс, но не будет комиса за обмен и 600грн за 3мес. Для офлайна - старые условия. Поэтому разбил тазик на два кейса - онлайн и офлайн.
А это уже интереснее.
Только что зашёл, а курс изменился за день)) не в нашу пользу;)
Востаннє редагувалось
mihasik
в П'ят 18 лис, 2022 18:30, всього редагувалось 1 раз.
mihasik
Повідомлень: 1163
З нами з: 26.10.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 27 раз.
Профіль
Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:09
v57 написав:
Потянуть/толкнуть гривну на б5- комиса нет?
Открыть с этой б5- комиса нет?
Если есть вторая б5 (не виртуалка) то всё чисто.
mihasik
Повідомлень: 1163
З нами з: 26.10.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 27 раз.
Профіль
Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:11
J написав: mihasik написав:
,
Комиссия банка имеется? А то рисует только по курсу
В тарифах осталась комисия
600 грн.
300 грн.
150 грн
а как на практике - еще никто не проверял
А где эти тарифы? В отделении даже толком не сказали, только общую сумму, со всеми %, в гривнах вывели под мой запрос.
mihasik
Повідомлень: 1163
З нами з: 26.10.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 27 раз.
Профіль
Додано: Суб 19 лис, 2022 09:15
А как давно Тас сделал онлайн-открытие конвертационного депозита?
Тут кто-то уже открывал их?
Искатель
Повідомлень: 5605
З нами з: 22.02.16
Подякував: 869 раз.
Подякували: 4650 раз.
Профіль
6
13
2
Додано: Суб 19 лис, 2022 09:42
Наскільки відрізнаються курси для конвертаційного у відділенні і онлайн?
Кочевник
Повідомлень: 2253
З нами з: 16.02.17
Подякував: 368 раз.
Подякували: 164 раз.
Профіль
Додано: Суб 19 лис, 2022 10:00
Кочевник написав:
Наскільки відрізнаються курси для конвертаційного у відділенні і онлайн?
https://mustbe.ml/tables/club100k
lara_08
Повідомлень: 471
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 68 раз.
Профіль
Додано: Суб 19 лис, 2022 14:59
Искатель написав:
А как давно Тас сделал онлайн-открытие конвертационного депозита?
Тут кто-то уже открывал их?
С последним обновлением тас2ю. Несколько дней назад.
mihasik
Повідомлень: 1163
З нами з: 26.10.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 27 раз.
Профіль
Додано: Суб 19 лис, 2022 17:35
Онлайн з якої картки відкривати? Бо я ступив, коли обнулили ліміт, закрив Велику П'ятірку.
Кочевник
Повідомлень: 2253
З нами з: 16.02.17
Подякував: 368 раз.
Подякували: 164 раз.
Профіль
Додано: Суб 19 лис, 2022 17:55
Кочевник написав:
Онлайн з якої картки відкривати? Бо я ступив, коли обнулили ліміт, закрив Велику П'ятірку.
Відкривати можна з будь-якої гривневої картки де є ваші власні кошти або ви можете їх туди завести без комісу. Б5, платівка (вона ж азур), Віка, Пудра або новомодний пакет масала-обсідіан - усе згодиться. Проте треба лише правильно на них кошти завести з урахуванням особливостей конкретної картки
Alien
Повідомлень: 876
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 206 раз.
Профіль
Додано: Суб 19 лис, 2022 18:09
Искатель написав:
А как давно Тас сделал онлайн-открытие конвертационного депозита?
Тут кто-то уже открывал их?
17-го числа була інформація тут і в "клубі" з обговоренням особливостей. Достатньо прогорнути на одну сторінку назад, щоб це побачити.
klug
Повідомлень: 7711
З нами з: 18.08.14
Подякував: 321 раз.
Подякували: 1084 раз.
Профіль
3
+ Додати тему
Відповісти на тему