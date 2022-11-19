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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 лис, 2022 18:59
Кочевник написав:
Бо я ступив, коли обнулили ліміт, закрив Велику П'ятірку.
Интересно, зачем вы это сделали... Недальновидно.
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Vorlon
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Додано: Суб 19 лис, 2022 19:16
Vorlon написав: Кочевник написав:
Бо я ступив, коли обнулили ліміт, закрив Велику П'ятірку.
Интересно, зачем вы это сделали... Недальновидно.
Після того, як ввели комісії за неактивність.
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Кочевник
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