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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 18:59

  Кочевник написав:Бо я ступив, коли обнулили ліміт, закрив Велику П'ятірку.

Интересно, зачем вы это сделали... Недальновидно.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 19:16

  Vorlon написав:
  Кочевник написав:Бо я ступив, коли обнулили ліміт, закрив Велику П'ятірку.

Интересно, зачем вы это сделали... Недальновидно.

Після того, як ввели комісії за неактивність.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 21:07

Re: ТАСКОМБАНК

Если через ошадник заводить, а потом на б5 виртуалку, сутки на отлежку нужно дать или это убрали?
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:13

  Кочевник написав:
  Vorlon написав:
  Кочевник написав:Бо я ступив, коли обнулили ліміт, закрив Велику П'ятірку.

Интересно, зачем вы это сделали... Недальновидно.

Після того, як ввели комісії за неактивність.

И какая связь, если на счету 0?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 09:07

Re: ТАСКОМБАНК

Щоби з часом не загнали в мінус.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 12:58

  Кочевник написав:Щоби з часом не загнали в мінус.

Якщо залишок власних коштів на рахунку менше розміру комісії за неактивність, то комісія стягується в розмірі залишку.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:07

Re: ТАСКОМБАНК

  mihasik написав:...сутки на отлежку нужно дать или это убрали?
Вроде как, убрали эту комиссию.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 07:52

Re: ТАСКОМБАНК

у изи и таса общий лимит на конверты или разные?
Яша
 
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