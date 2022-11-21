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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 лис, 2022 18:59
Кочевник написав:
Бо я ступив, коли обнулили ліміт, закрив Велику П'ятірку.
Интересно, зачем вы это сделали... Недальновидно.
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Vorlon
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Додано: Суб 19 лис, 2022 19:16
Vorlon написав: Кочевник написав:
Бо я ступив, коли обнулили ліміт, закрив Велику П'ятірку.
Интересно, зачем вы это сделали... Недальновидно.
Після того, як ввели комісії за неактивність.
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Кочевник
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Додано: Суб 19 лис, 2022 21:07
Если через ошадник заводить, а потом на б5 виртуалку, сутки на отлежку нужно дать или это убрали?
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mihasik
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Додано: Суб 19 лис, 2022 22:13
Кочевник написав: Vorlon написав: Кочевник написав:
Бо я ступив, коли обнулили ліміт, закрив Велику П'ятірку.
Интересно, зачем вы это сделали... Недальновидно.
Після того, як ввели комісії за неактивність.
И какая связь, если на счету 0?
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Vorlon
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Додано: Нед 20 лис, 2022 09:07
Щоби з часом не загнали в мінус.
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Кочевник
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Додано: Нед 20 лис, 2022 12:58
Кочевник написав:
Щоби з часом не загнали в мінус.
Якщо залишок власних коштів на рахунку менше розміру комісії за неактивність, то комісія стягується в розмірі залишку.
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Ferlakur
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Додано: Нед 20 лис, 2022 20:07
mihasik написав:
...сутки на отлежку нужно дать или это убрали?
Вроде как, убрали эту комиссию.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 07:52
у изи и таса общий лимит на конверты или разные?
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Яша
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Додано: Пон 21 лис, 2022 09:41
Яша, общий.
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