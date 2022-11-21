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Народні рейтинги: Банки,
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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:55

Скажите, как банка отдает социальный дрллар?
la9
 
Повідомлень: 2319
З нами з: 02.07.09
Подякував: 441 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:27

  la9 написав:Скажите, как банка отдает социальный дрллар?

Кассиром через кассу.
Danik
 
Повідомлень: 509
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2104 раз.
Подякували: 186 раз.
 
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  #<1 ... 104105106107
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