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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 лис, 2022 14:55
Скажите, как банка отдает социальный дрллар?
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la9
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Додано: Пон 21 лис, 2022 21:27
la9 написав:
Скажите, как банка отдает социальный дрллар?
Кассиром через кассу.
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Danik
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Додано: Пон 21 лис, 2022 22:50
Danik написав: la9 написав:
Скажите, как банка отдает социальный дрллар?
Кассиром через кассу.
Сначала к менеджеру, потом в кассу.
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lara_08
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