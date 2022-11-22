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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:55

Скажите, как банка отдает социальный дрллар?
la9
 
Повідомлень: 2319
З нами з: 02.07.09
Подякував: 443 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:27

  la9 написав:Скажите, как банка отдает социальный дрллар?

Кассиром через кассу.
Danik
 
Повідомлень: 510
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2104 раз.
Подякували: 186 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:50

  Danik написав:
  la9 написав:Скажите, как банка отдает социальный дрллар?

Кассиром через кассу.

Сначала к менеджеру, потом в кассу.
lara_08
 
Повідомлень: 483
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:23

Re: ТАСКОМБАНК

Very Card від ТАСКОМБАНКУ — нова єдина картка для будь-яких потреб
Продаж із 22 листопада

ТАСкомбанк написав:...кешбек до 3 % на аптеки й до 1 % на АЗС, супермаркети та комунальні платежі. Крім того, передбачений welcome бонус: плюс 100 ₴ за будь-яку кредитну транзакцію протягом першого місяця користування.
Howl
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Повідомлень: 5005
З нами з: 08.03.18
Подякував: 510 раз.
Подякували: 927 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:45



Оформити картку можна як у відділеннях банку, так і в мобільному додатку TAS2U.

Шото в додатку не видно.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4346
З нами з: 14.10.08
Подякував: 273 раз.
Подякували: 271 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:45

  Howl написав:Very Card від ТАСКОМБАНКУ — нова єдина картка для будь-яких потреб
Продаж із 22 листопада

ТАСкомбанк написав:...кешбек до 3 % на аптеки й до 1 % на АЗС, супермаркети та комунальні платежі. Крім того, передбачений welcome бонус: плюс 100 ₴ за будь-яку кредитну транзакцію протягом першого місяця користування.

В мобильном приложении пока нет возможности её оформить
lara_08
 
Повідомлень: 483
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:15

Ferlakur
Почти одновременно написали
lara_08
 
Повідомлень: 483
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:01

Re: ТАСКОМБАНК

В отделении банка можно оформить только виртуальную карту. Если есть кредитный лимит на других картах ТАС, то эту карту с кредитным лимитом не дадут.
Howl
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Повідомлень: 5005
З нами з: 08.03.18
Подякував: 510 раз.
Подякували: 927 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:09

  Howl написав:В отделении банка можно оформить только виртуальную карту. Если есть кредитный лимит на других картах ТАС, то эту карту с кредитным лимитом не дадут.

Со временем может и нальют.
Страховку парят?
mihasik
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Повідомлень: 1166
З нами з: 26.10.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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  #<1 ... 104105106107
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