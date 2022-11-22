ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 лис, 2022 14:55
Скажите, как банка отдает социальный дрллар?
la9
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Додано: Пон 21 лис, 2022 21:27
la9 написав:
Скажите, как банка отдает социальный дрллар?
Кассиром через кассу.
Danik
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Додано: Пон 21 лис, 2022 22:50
Danik написав: la9 написав:
Скажите, как банка отдает социальный дрллар?
Кассиром через кассу.
Сначала к менеджеру, потом в кассу.
lara_08
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Додано: Вів 22 лис, 2022 11:23
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Howl
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Додано: Вів 22 лис, 2022 11:45
Оформити картку можна як у відділеннях банку, так і в мобільному додатку TAS2U.
Шото в додатку не видно.
Ferlakur
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Додано: Вів 22 лис, 2022 11:45
В мобильном приложении пока нет возможности её оформить
lara_08
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Додано: Вів 22 лис, 2022 12:15
Ferlakur Почти одновременно написали
lara_08
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Додано: Вів 22 лис, 2022 13:01
В отделении банка можно оформить только виртуальную карту. Если есть кредитный лимит на других картах ТАС, то эту карту с кредитным лимитом не дадут.
Howl
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Додано: Вів 22 лис, 2022 13:09
Howl написав:
В отделении банка можно оформить только виртуальную карту. Если есть кредитный лимит на других картах ТАС, то эту карту с кредитным лимитом не дадут.
Со временем может и нальют.
Страховку парят?
mihasik
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