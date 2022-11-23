Если карта приживётся, то так и будет;)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 лис, 2022 16:53
Додано: Вів 22 лис, 2022 23:11
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 22 лис, 2022 23:35
Додано: Сер 23 лис, 2022 01:00
Додано: Сер 23 лис, 2022 09:55
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 23 лис, 2022 10:35
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