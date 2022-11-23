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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 16:53

  Ferlakur написав:Предлагаю для новой карты погоняло Вера (Верка) по аналогии с почившей в бозе Викой :D

Если карта приживётся, то так и будет;)
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:11

Re: ТАСКОМБАНК

  mihasik написав:Страховку парят?
Я карту без кредитного лимита решил не оформлять. У меня Б5 и так прокачена Пудрой. В добавок ещё не ясно решил ли Тас дать кредитный лимит.

Но в доках упоминание о страховке имеется, поэтому могут и предложить.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:35

  Howl написав:У меня Б5 и так прокачена Пудрой.

По ноябрь 2025-го максимум...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 01:00

  Vorlon написав:
  Howl написав:У меня Б5 и так прокачена Пудрой.

По ноябрь 2025-го максимум...

Ні. Маю 02/26 Пудру до рахунку В5 (мав потребу, тому перевипускав у застосунку).
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 09:55

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Ні. Маю 02/26 Пудру

дозвольте нескромне запитання - як вам вдалось пудру отримати
вона ж лише для Ж статі
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 10:35

  greenozon написав:
  klug написав:Ні. Маю 02/26 Пудру

дозвольте нескромне запитання - як вам вдалось пудру отримати
вона ж лише для Ж статі

Так само, як і іншим форумчанам, котрі слідкують за зміною політик банку на цій гілці.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 10:59

  klug написав:Маю 02/26 Пудру до рахунку В5 (мав потребу, тому перевипускав у застосунку).

Странно, как банк пропустил заявку когда в это время выпуск и перевыпуск этих карт согласно тарифам банка был уже невозможен...
Vorlon
 
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