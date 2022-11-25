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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 лис, 2022 23:11
mihasik написав:
Страховку парят?
Я карту без кредитного лимита решил не оформлять. У меня Б5 и так прокачена Пудрой. В добавок ещё не ясно решил ли Тас дать кредитный лимит.
Но в доках упоминание о страховке имеется, поэтому могут и предложить.
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Howl
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Додано: Вів 22 лис, 2022 23:35
Howl написав:
У меня Б5 и так прокачена Пудрой.
По ноябрь 2025-го максимум...
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Vorlon
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Додано: Сер 23 лис, 2022 01:00
Vorlon написав: Howl написав:
У меня Б5 и так прокачена Пудрой.
По ноябрь 2025-го максимум...
Ні. Маю 02/26 Пудру до рахунку В5 (мав потребу, тому перевипускав у застосунку).
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klug
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Додано: Сер 23 лис, 2022 09:55
klug написав:
Ні. Маю 02/26 Пудру
дозвольте нескромне запитання - як вам вдалось пудру отримати
вона ж лише для Ж статі
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greenozon
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Додано: Сер 23 лис, 2022 10:35
greenozon написав: klug написав:
Ні. Маю 02/26 Пудру
дозвольте нескромне запитання - як вам вдалось пудру отримати
вона ж лише для Ж статі
Так само, як і іншим форумчанам, котрі слідкують за зміною політик банку на цій гілці.
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klug
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Додано: Сер 23 лис, 2022 10:59
klug написав:
Маю 02/26 Пудру до рахунку В5 (мав потребу, тому перевипускав у застосунку).
Странно, как банк пропустил заявку когда в это время выпуск и перевыпуск этих карт согласно тарифам банка был уже невозможен...
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Vorlon
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Додано: Чет 24 лис, 2022 22:46
Нагадайте по кредитній В5 зовнішній п2п це виліт з грейсу?
зловив пасхалку від Сіми - при додаванні картки іншого банку в їх застосунок вони блокують рандомну суму своєю тянучкою. Ліміти на В5 не врятували бо в мене стояла 1 грн на п2п, а Сіма потягнула 0,46 грн(
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KVV
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Додано: Чет 24 лис, 2022 23:01
Так блок це ж не оплата бо немає списання. Як вийде з блоку все має бути ок.
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Alien
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:31
сподіваюсь, що так і буде.
насторожує блок шляхом п2п.
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KVV
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