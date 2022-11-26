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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:31
В Киеве Верка кое-где есть, но выдать ее программа не пускает. Пока только виртуалька.
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ВIВ
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Додано: Суб 26 лис, 2022 16:16
А що у когось є вже можливість оформити Вєрку в застосунку ?
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