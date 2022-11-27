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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:31

В Киеве Верка кое-где есть, но выдать ее программа не пускает. Пока только виртуалька.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 16:16

Re: ТАСКОМБАНК

А що у когось є вже можливість оформити Вєрку в застосунку ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 01:31

Re: ТАСКОМБАНК

"кешбек ДО 3% на аптеки, АЗС, супермаркети та комунальні платежі."
За свои средства будет 0,5%? Что то слишком постеснялись указать проценты в описании ю презентации
2XL
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