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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:31
В Киеве Верка кое-где есть, но выдать ее программа не пускает. Пока только виртуалька.
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ВIВ
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Додано: Суб 26 лис, 2022 16:16
А що у когось є вже можливість оформити Вєрку в застосунку ?
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1finanсier
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Додано: Нед 27 лис, 2022 01:31
"кешбек ДО 3% на аптеки, АЗС, супермаркети та комунальні платежі."
За свои средства будет 0,5%? Что то слишком постеснялись указать проценты в описании ю презентации
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2XL
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Додано: Нед 27 лис, 2022 12:08
2XL написав:
"кешбек ДО 3% на аптеки, АЗС, супермаркети та комунальні платежі."
За свои средства будет 0,5%? Что то слишком постеснялись указать проценты в описании ю презентации
До 3%, это 3% на одну категорию. Остальное всё меньше, такое себе, пока неинтересно, ещё и без лимита...
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mihasik
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Додано: Нед 27 лис, 2022 13:00
Может через 3 года, когда закончатся последние комплекты Б5+Пудра, банк научится менять тарифный пакет карт? Было бы отлично!
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Vorlon
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