|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:31
В Киеве Верка кое-где есть, но выдать ее программа не пускает. Пока только виртуалька.
Додано: Суб 26 лис, 2022 16:16
Re: ТАСКОМБАНК
А що у когось є вже можливість оформити Вєрку в застосунку ?
Додано: Нед 27 лис, 2022 01:31
Re: ТАСКОМБАНК
"кешбек ДО 3% на аптеки, АЗС, супермаркети та комунальні платежі."
За свои средства будет 0,5%? Что то слишком постеснялись указать проценты в описании ю презентации
Додано: Нед 27 лис, 2022 12:08
Додано: Нед 27 лис, 2022 13:00
Может через 3 года, когда закончатся последние комплекты Б5+Пудра, банк научится менять тарифный пакет карт? Было бы отлично!
Додано: Пон 28 лис, 2022 05:29
Re: ТАСКОМБАНК
Vorlon, это что-то из области фантастики для ТАС.
Додано: Пон 28 лис, 2022 09:19
Додано: Пон 28 лис, 2022 10:21
|