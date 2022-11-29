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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 19:56

Re: ТАСКОМБАНК

Оформив вчора нову В5. Дали 10 к ліміту. Попередню закривав влітку. була без ліміту.

Зі слів менеджера, нову кредитку випустили на заміну В5. В5 ніби то збираються закривати.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:29

  Кочевник написав:Зі слів менеджера, нову кредитку випустили на заміну В5. В5 ніби то збираються закривати.
см. viewtopic.php?p=5510510#p5510510
Amethyst
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Повідомлень: 3372
З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:30

  Amethyst написав:
  Кочевник написав:Зі слів менеджера, нову кредитку випустили на заміну В5. В5 ніби то збираються закривати.
см. viewtopic.php?p=5510510#p5510510

Там ні слова про закриття В5.
Кочевник
 
Повідомлень: 2257
З нами з: 16.02.17
Подякував: 368 раз.
Подякували: 164 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:32

ну а про нову, яка об'єднала Б5 і Пудру?
Amethyst
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Повідомлень: 3372
З нами з: 05.05.21
Подякував: 212 раз.
Подякували: 619 раз.
 
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1
8
  #<1 ... 107108109110
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