Оформив вчора нову В5. Дали 10 к ліміту. Попередню закривав влітку. була без ліміту.
Зі слів менеджера, нову кредитку випустили на заміну В5. В5 ніби то збираються закривати.
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Додано: Вів 29 лис, 2022 19:56
Re: ТАСКОМБАНК
Оформив вчора нову В5. Дали 10 к ліміту. Попередню закривав влітку. була без ліміту.
Зі слів менеджера, нову кредитку випустили на заміну В5. В5 ніби то збираються закривати.
Додано: Вів 29 лис, 2022 20:29
см. viewtopic.php?p=5510510#p5510510
Додано: Вів 29 лис, 2022 20:30
Там ні слова про закриття В5.
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