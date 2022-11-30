|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 лис, 2022 19:56
Оформив вчора нову В5. Дали 10 к ліміту. Попередню закривав влітку. була без ліміту.
Зі слів менеджера, нову кредитку випустили на заміну В5. В5 ніби то збираються закривати.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2258
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 20:29
Кочевник написав:
Зі слів менеджера, нову кредитку випустили на заміну В5. В5 ніби то збираються закривати.
см. viewtopic.php?p=5510510#p5510510
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3372
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
1
8
Додано: Вів 29 лис, 2022 20:30
Amethyst написав: Кочевник написав:
Зі слів менеджера, нову кредитку випустили на заміну В5. В5 ніби то збираються закривати.
см. viewtopic.php?p=5510510#p5510510
Там ні слова про закриття В5.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2258
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 20:32
ну а про нову, яка об'єднала Б5 і Пудру?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3372
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
1
8
Додано: Вів 29 лис, 2022 21:10
Те, що ТАЗік хоче подати гівно як шоколадку, то ясно.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2258
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 лис, 2022 00:13
Кочевник написав:
Оформив вчора нову В5. Дали 10 к ліміту. Попередню закривав влітку. була без ліміту.
перевірочне питання:
мабуть, тут останнім часом не тримали депогроші, десь від 50000 гривень?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1144
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 502 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|