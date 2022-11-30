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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111>

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 19:56

Re: ТАСКОМБАНК

Оформив вчора нову В5. Дали 10 к ліміту. Попередню закривав влітку. була без ліміту.

Зі слів менеджера, нову кредитку випустили на заміну В5. В5 ніби то збираються закривати.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:29

  Кочевник написав:Зі слів менеджера, нову кредитку випустили на заміну В5. В5 ніби то збираються закривати.
см. viewtopic.php?p=5510510#p5510510
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:30

  Amethyst написав:
  Кочевник написав:Зі слів менеджера, нову кредитку випустили на заміну В5. В5 ніби то збираються закривати.
см. viewtopic.php?p=5510510#p5510510

Там ні слова про закриття В5.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:32

ну а про нову, яка об'єднала Б5 і Пудру?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 21:10

Re: ТАСКОМБАНК

Те, що ТАЗік хоче подати гівно як шоколадку, то ясно.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 00:13

  Кочевник написав:Оформив вчора нову В5. Дали 10 к ліміту. Попередню закривав влітку. була без ліміту.
перевірочне питання:
мабуть, тут останнім часом не тримали депогроші, десь від 50000 гривень?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 08:22

  flysoulfly написав:
  Кочевник написав:Оформив вчора нову В5. Дали 10 к ліміту. Попередню закривав влітку. була без ліміту.
перевірочне питання:
мабуть, тут останнім часом не тримали депогроші, десь від 50000 гривень?

Не тримав, бо нерентабельно. А конвертаційні депозити до певного часу не цікавили.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 15:29

  Кочевник написав:
  flysoulfly написав:
  Кочевник написав:Оформив вчора нову В5. Дали 10 к ліміту. Попередню закривав влітку. була без ліміту.
перевірочне питання:
мабуть, тут останнім часом не тримали депогроші, десь від 50000 гривень?

Не тримав, бо нерентабельно. А конвертаційні депозити до певного часу не цікавили.

в мене є небезпідставна підозра, що кредліміт тася не дає тим карткоотримувачам, у кого тут нещодавно перед цим був депо.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 30 лис, 2022 21:13, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 20:40

Re: ТАСКОМБАНК

також оформив сьогодні В5, тільки не зрозуміло де дивитись і обирати категорії кешбеку. чи як це працює?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 20:42

  Andey написав:також оформив сьогодні В5, тільки не зрозуміло де дивитись і обирати категорії кешбеку. чи як це працює?

А вони тут постійні і для всіх однакові
Amethyst
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