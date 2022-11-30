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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 20:59
так де дивитись категорії кешбек і умови нарахування за свої та кредитні?
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Andey
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Додано: Сер 30 лис, 2022 21:00
https://tascombank.ua/files/Diiucha_red ... 071022.pdf
Andey написав:
так де дивитись категорії кешбек і умови нарахування за свої та кредитні?
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Habib
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