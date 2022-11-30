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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 20:59

так де дивитись категорії кешбек і умови нарахування за свої та кредитні?
Andey
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 21:00

  Andey написав:так де дивитись категорії кешбек і умови нарахування за свої та кредитні?


https://tascombank.ua/files/Diiucha_red ... 071022.pdf
Habib
 
Повідомлень: 15
З нами з: 18.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 00:33

Re: ТАСКОМБАНК

Давно це банк 50 грн кєшбека заробив на б5?
2XL
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Повідомлень: 3802
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 236 раз.
 
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  #<1 ... 108109110111
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