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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 20:59
так де дивитись категорії кешбек і умови нарахування за свої та кредитні?
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Andey
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Додано: Сер 30 лис, 2022 21:00
https://tascombank.ua/files/Diiucha_red ... 071022.pdf
Andey написав:
так де дивитись категорії кешбек і умови нарахування за свої та кредитні?
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Habib
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Додано: Чет 01 гру, 2022 00:33
Давно це банк 50 грн кєшбека заробив на б5?
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2XL
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:44
Нагадайте, будь ласка, чому по В5 не нараховують кешбек за оплату доставки в додатку нової пошти (МСС 8999)? На їх сайті -- https://tascombank.ua/you/cards/velyka_piatirka
-- шукав, в переліку виключень немає.
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alibob
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:47
Є там виключення, пруФ шукати не буду
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Amethyst
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