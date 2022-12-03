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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 20:59
так де дивитись категорії кешбек і умови нарахування за свої та кредитні?
Додано: Сер 30 лис, 2022 21:00
Додано: Чет 01 гру, 2022 00:33
Re: ТАСКОМБАНК
Давно це банк 50 грн кєшбека заробив на б5?
Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:44
Re: ТАСКОМБАНК
Нагадайте, будь ласка, чому по В5 не нараховують кешбек за оплату доставки в додатку нової пошти (МСС 8999)? На їх сайті --
Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:47
Є там виключення, пруФ шукати не буду
Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:10
Re: ТАСКОМБАНК
Знайшов п.14 в "Офіційні умови програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК»".
Додано: Суб 03 гру, 2022 04:20
Скажите, а что можно сейчас открыть для бесплатного безналичного входа в грн?
Хотел открыть родителям вери кард без кл, под ввод грн для социального доллара онлайн, так не оформляют тем, кто старше 70 лет
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