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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 20:59

так де дивитись категорії кешбек і умови нарахування за свої та кредитні?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 21:00

  Andey написав:так де дивитись категорії кешбек і умови нарахування за свої та кредитні?


https://tascombank.ua/files/Diiucha_red ... 071022.pdf
Habib
 
Повідомлень: 17
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Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 00:33

Re: ТАСКОМБАНК

Давно це банк 50 грн кєшбека заробив на б5?
2XL
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Повідомлень: 3802
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:44

Re: ТАСКОМБАНК

Нагадайте, будь ласка, чому по В5 не нараховують кешбек за оплату доставки в додатку нової пошти (МСС 8999)? На їх сайті -- https://tascombank.ua/you/cards/velyka_piatirka -- шукав, в переліку виключень немає.
alibob
 
Повідомлень: 363
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:47

  alibob написав:Нагадайте, будь ласка, чому по В5 не нараховують кешбек за оплату доставки в додатку нової пошти (МСС 8999)? На їх сайті -- https://tascombank.ua/you/cards/velyka_piatirka -- шукав, в переліку виключень немає.

Є там виключення, пруФ шукати не буду
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:10

Re: ТАСКОМБАНК

Знайшов п.14 в "Офіційні умови програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК»".
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 04:20

Скажите, а что можно сейчас открыть для бесплатного безналичного входа в грн?
Хотел открыть родителям вери кард без кл, под ввод грн для социального доллара онлайн, так не оформляют тем, кто старше 70 лет
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 12:55

  la9 написав:Скажите, а что можно сейчас открыть для бесплатного безналичного входа в грн?
Хотел открыть родителям вери кард без кл, под ввод грн для социального доллара онлайн, так не оформляют тем, кто старше 70 лет

Ощадное депо в паре с б5
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 17:13

  mihasik написав:
  la9 написав:Скажите, а что можно сейчас открыть для бесплатного безналичного входа в грн?
Хотел открыть родителям вери кард без кл, под ввод грн для социального доллара онлайн, так не оформляют тем, кто старше 70 лет

Ощадное депо в паре с б5

А непосредственно на ощадный сэп заходит?
la9
 
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  #<1 ... 108109110111
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