Скажите, а что можно сейчас открыть для бесплатного безналичного входа в грн? Хотел открыть родителям вери кард без кл, под ввод грн для социального доллара онлайн, так не оформляют тем, кто старше 70 лет
la9 написав:Скажите, а что можно сейчас открыть для бесплатного безналичного входа в грн? Хотел открыть родителям вери кард без кл, под ввод грн для социального доллара онлайн, так не оформляют тем, кто старше 70 лет
la9 написав:Скажите, а что можно сейчас открыть для бесплатного безналичного входа в грн? Хотел открыть родителям вери кард без кл, под ввод грн для социального доллара онлайн, так не оформляют тем, кто старше 70 лет
la9 написав:Скажите, а что можно сейчас открыть для бесплатного безналичного входа в грн? Хотел открыть родителям вери кард без кл, под ввод грн для социального доллара онлайн, так не оформляют тем, кто старше 70 лет
Ощадное депо в паре с б5
А непосредственно на ощадный сэп заходит?
Якщо треба СЕП то безпосередньо на б5 вiн чудово заходить