емнип - заходил (в прошлом году было)la9 написав:
А непосредственно на ощадный сэп заходит?
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Додано: Нед 04 гру, 2022 12:13
емнип - заходил (в прошлом году было)
Додано: Вів 06 гру, 2022 08:28
Re: ТАСКОМБАНК
Велику п'ятірку в єврах вже не відкрити?
Додано: Вів 06 гру, 2022 08:46
Це ще чому? Згiдно чинних тарифiв викладених тут
Додано: Вів 06 гру, 2022 08:48
Re: ТАСКОМБАНК
Хотів у додатку відкрити. А для Великої п'ятірки валюта лише долар.
Додано: Вів 06 гру, 2022 08:57
Думаю у євро вiдкрити картку таки ще можливо, але мабуть лише у вiддiленнi. Тася - вона придумкувата у цьому вiдношеннi - так i хоче заманити на вiдвiдування свого вiддiлення. Втiм думаю це питання краще уточнити на ГЛ - в тарифах картка присутня - то чому застосунок не оформлює?
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