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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 12:13

  la9 написав:
  mihasik написав:
  la9 написав:Скажите, а что можно сейчас открыть для бесплатного безналичного входа в грн?
Хотел открыть родителям вери кард без кл, под ввод грн для социального доллара онлайн, так не оформляют тем, кто старше 70 лет

Ощадное депо в паре с б5

А непосредственно на ощадный сэп заходит?
емнип - заходил (в прошлом году было)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 08:28

Re: ТАСКОМБАНК

Велику п'ятірку в єврах вже не відкрити?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 08:46

  Кочевник написав:Велику п'ятірку в єврах вже не відкрити?
Це ще чому? Згiдно чинних тарифiв викладених тут https://tascombank.ua/files/Taryf_Velyka_piatirka.pdf -
1.1.3. Вартість відкриття поточного рахунку (UAH, USD, EUR) Не тарифікується
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 08:48

Re: ТАСКОМБАНК

Хотів у додатку відкрити. А для Великої п'ятірки валюта лише долар.
Кочевник
 
Повідомлень: 2262
З нами з: 16.02.17
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 08:57

  Кочевник написав:Хотів у додатку відкрити. А для Великої п'ятірки валюта лише долар.
Думаю у євро вiдкрити картку таки ще можливо, але мабуть лише у вiддiленнi. Тася - вона придумкувата у цьому вiдношеннi - так i хоче заманити на вiдвiдування свого вiддiлення. Втiм думаю це питання краще уточнити на ГЛ - в тарифах картка присутня - то чому застосунок не оформлює?
Alien
 
Повідомлень: 937
З нами з: 12.01.20
Подякував: 36 раз.
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  #<1 ... 109110111112
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