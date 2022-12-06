ТАСКОМБАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 гру, 2022 12:13
la9 написав: mihasik написав: la9 написав:
Скажите, а что можно сейчас открыть для бесплатного безналичного входа в грн?
Хотел открыть родителям вери кард без кл, под ввод грн для социального доллара онлайн, так не оформляют тем, кто старше 70 лет
Ощадное депо в паре с б5
А непосредственно на ощадный сэп заходит?
емнип - заходил (в прошлом году было)
flysoulfly
Повідомлень: 1199
З нами з: 13.01.09
Подякував: 511 раз.
Подякували: 53 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 гру, 2022 08:28
Велику п'ятірку в єврах вже не відкрити?
Кочевник
Повідомлень: 2263
З нами з: 16.02.17
Подякував: 369 раз.
Подякували: 165 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 гру, 2022 08:46
Кочевник написав:
Велику п'ятірку в єврах вже не відкрити?
Це ще чому? Згiдно чинних тарифiв викладених тут
https://tascombank.ua/files/Taryf_Velyka_piatirka.pdf
-
1.1.3. Вартість відкриття поточного рахунку (UAH, USD, EUR) Не тарифікується
Alien
Повідомлень: 938
З нами з: 12.01.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 230 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 06 гру, 2022 08:48
Хотів у додатку відкрити. А для Великої п'ятірки валюта лише долар.
Кочевник
Повідомлень: 2263
З нами з: 16.02.17
Подякував: 369 раз.
Подякували: 165 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 гру, 2022 08:57
Кочевник написав:
Хотів у додатку відкрити. А для Великої п'ятірки валюта лише долар.
Думаю у євро вiдкрити картку таки ще можливо, але мабуть лише у вiддiленнi. Тася - вона придумкувата у цьому вiдношеннi - так i хоче заманити на вiдвiдування свого вiддiлення. Втiм думаю це питання краще уточнити на ГЛ - в тарифах картка присутня - то чому застосунок не оформлює?
Alien
Повідомлень: 938
З нами з: 12.01.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 230 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 06 гру, 2022 09:56
Кому добавляли-возвращали кредитный лимит после депозита - депозиты были онлайн или офлайн?
Habib
Повідомлень: 20
З нами з: 18.11.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 гру, 2022 10:22
Мені новий налили після онлайна.
Кочевник
Повідомлень: 2263
З нами з: 16.02.17
Подякував: 369 раз.
Подякували: 165 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор