ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 гру, 2022 12:13
la9 написав: mihasik написав: la9 написав:
Скажите, а что можно сейчас открыть для бесплатного безналичного входа в грн?
Хотел открыть родителям вери кард без кл, под ввод грн для социального доллара онлайн, так не оформляют тем, кто старше 70 лет
Ощадное депо в паре с б5
А непосредственно на ощадный сэп заходит?
емнип - заходил (в прошлом году было)
flysoulfly
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Додано: Вів 06 гру, 2022 08:28
Велику п'ятірку в єврах вже не відкрити?
Кочевник
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Додано: Вів 06 гру, 2022 08:46
Кочевник написав:
Велику п'ятірку в єврах вже не відкрити?
Це ще чому? Згiдно чинних тарифiв викладених тут
https://tascombank.ua/files/Taryf_Velyka_piatirka.pdf
-
1.1.3. Вартість відкриття поточного рахунку (UAH, USD, EUR) Не тарифікується
Alien
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Додано: Вів 06 гру, 2022 08:48
Хотів у додатку відкрити. А для Великої п'ятірки валюта лише долар.
Кочевник
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Додано: Вів 06 гру, 2022 08:57
Кочевник написав:
Хотів у додатку відкрити. А для Великої п'ятірки валюта лише долар.
Думаю у євро вiдкрити картку таки ще можливо, але мабуть лише у вiддiленнi. Тася - вона придумкувата у цьому вiдношеннi - так i хоче заманити на вiдвiдування свого вiддiлення. Втiм думаю це питання краще уточнити на ГЛ - в тарифах картка присутня - то чому застосунок не оформлює?
Alien
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Додано: Вів 06 гру, 2022 09:56
Кому добавляли-возвращали кредитный лимит после депозита - депозиты были онлайн или офлайн?
Habib
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Додано: Вів 06 гру, 2022 10:22
Мені новий налили після онлайна.
Кочевник
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Додано: Вів 06 гру, 2022 12:47
Кочевник написав:
Хотів у додатку відкрити. А для Великої п'ятірки валюта лише долар.
А у меня только гривна. Валюту не дает нажать. А Виртуалку можно.
mihasik
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Додано: Вів 06 гру, 2022 12:54
Повернули ліміт частково без будь яких депозитів
Faceless
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Додано: Вів 06 гру, 2022 18:59
Faceless написав:
Повернули ліміт частково без будь яких депозитів
Наконец-то! Насколько частично?
Vorlon
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