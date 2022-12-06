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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 110111112113>

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 12:13

  la9 написав:
  mihasik написав:
  la9 написав:Скажите, а что можно сейчас открыть для бесплатного безналичного входа в грн?
Хотел открыть родителям вери кард без кл, под ввод грн для социального доллара онлайн, так не оформляют тем, кто старше 70 лет

Ощадное депо в паре с б5

А непосредственно на ощадный сэп заходит?
емнип - заходил (в прошлом году было)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 08:28

Re: ТАСКОМБАНК

Велику п'ятірку в єврах вже не відкрити?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 08:46

  Кочевник написав:Велику п'ятірку в єврах вже не відкрити?
Це ще чому? Згiдно чинних тарифiв викладених тут https://tascombank.ua/files/Taryf_Velyka_piatirka.pdf -
1.1.3. Вартість відкриття поточного рахунку (UAH, USD, EUR) Не тарифікується
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 08:48

Re: ТАСКОМБАНК

Хотів у додатку відкрити. А для Великої п'ятірки валюта лише долар.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 08:57

  Кочевник написав:Хотів у додатку відкрити. А для Великої п'ятірки валюта лише долар.
Думаю у євро вiдкрити картку таки ще можливо, але мабуть лише у вiддiленнi. Тася - вона придумкувата у цьому вiдношеннi - так i хоче заманити на вiдвiдування свого вiддiлення. Втiм думаю це питання краще уточнити на ГЛ - в тарифах картка присутня - то чому застосунок не оформлює?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 09:56

Кому добавляли-возвращали кредитный лимит после депозита - депозиты были онлайн или офлайн?
Habib
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 10:22

Re: ТАСКОМБАНК

Мені новий налили після онлайна.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 12:47

  Кочевник написав:Хотів у додатку відкрити. А для Великої п'ятірки валюта лише долар.

А у меня только гривна. Валюту не дает нажать. А Виртуалку можно.
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 12:54

Re: ТАСКОМБАНК

Повернули ліміт частково без будь яких депозитів
Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:59

  Faceless написав:Повернули ліміт частково без будь яких депозитів

Наконец-то! Насколько частично? ;)
Vorlon
 
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