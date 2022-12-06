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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 гру, 2022 19:16
Vorlon написав: Faceless написав:
Повернули ліміт частково без будь яких депозитів
Наконец-то! Насколько частично?
Було 100к, стало 30к
Ще Ізя сьогодні написав, що 30к наливають (було 0)
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Faceless
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