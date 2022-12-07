Було 100к, стало 30к
Ще Ізя сьогодні написав, що 30к наливають (було 0)
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Додано: Вів 06 гру, 2022 19:16
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 07 гру, 2022 03:01
Мне 15000 из довоенных 22400 вернули еще 17 июня. На днях Изя расщедрился и восстановил довоенную 10-ку.
Прочитал здесь, что тем, кто открывает конвертдепозиты онлайн, могут увеличить кредитный лимит, и решил поэкспериментировать.
Для хороших дел даже есть еще одна Б5 без кредитного лимита. Как раз для пополнения гривной и открытия депозита. Но!
Я не вижу, как здесь открывать валютный депозит с гривневой карты. TAS2U для открытия депозита предлагает только валютную карту.
Прошу знатоков подсказать. Благодарю заранее.
P.S. Вопрос к тем, кто уже открывал онлайн. А вот эти... 150-300-600 грн в зависимости от срока... точно потом нигде не вылезают?
Додано: Сер 07 гру, 2022 04:01
Згідно тарифів "оплата у день надання послуги" - поки ніхто не скаржився.
P.S. не забудьте, що тут спільний з ізі ліміт на місяць на відкриття.
Додано: Сер 07 гру, 2022 11:04
Щиро вдячний!
Я просто шукав у веб-версії. Там, напевно, немає. Добре, зроблю через мобільний TAS2U, не проблема.
У Ізі навіть не хочу експериментувати, не дивлячись на більш привабливий курс.
До речі... як наразі ТАСя віддає валюту, без проблем?
Додано: Сер 07 гру, 2022 12:01
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