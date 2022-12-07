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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 110111112113

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:16

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:
  Faceless написав:Повернули ліміт частково без будь яких депозитів

Наконец-то! Насколько частично? ;)
Було 100к, стало 30к
Ще Ізя сьогодні написав, що 30к наливають (було 0)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 03:01

Мне 15000 из довоенных 22400 вернули еще 17 июня. На днях Изя расщедрился и восстановил довоенную 10-ку.
Прочитал здесь, что тем, кто открывает конвертдепозиты онлайн, могут увеличить кредитный лимит, и решил поэкспериментировать.

Для хороших дел даже есть еще одна Б5 без кредитного лимита. Как раз для пополнения гривной и открытия депозита. Но!
Я не вижу, как здесь открывать валютный депозит с гривневой карты. TAS2U для открытия депозита предлагает только валютную карту.
Прошу знатоков подсказать. Благодарю заранее.

P.S. Вопрос к тем, кто уже открывал онлайн. А вот эти... 150-300-600 грн в зависимости от срока... точно потом нигде не вылезают? :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 04:01

  Искатель написав:Я не вижу, как здесь открывать валютный депозит с гривневой карты.

Зображення
  Искатель написав:P.S. Вопрос к тем, кто уже открывал онлайн. А вот эти... 150-300-600 грн в зависимости от срока... точно потом нигде не вылезают? :)

Згідно тарифів "оплата у день надання послуги" - поки ніхто не скаржився.

P.S. не забудьте, що тут спільний з ізі ліміт на місяць на відкриття.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 11:04

  klug написав:
  Искатель написав:Я не вижу, как здесь открывать валютный депозит с гривневой карты.

Зображення
  Искатель написав:P.S. Вопрос к тем, кто уже открывал онлайн. А вот эти... 150-300-600 грн в зависимости от срока... точно потом нигде не вылезают? :)

Згідно тарифів "оплата у день надання послуги" - поки ніхто не скаржився.

P.S. не забудьте, що тут спільний з ізі ліміт на місяць на відкриття.

Щиро вдячний!
Я просто шукав у веб-версії. Там, напевно, немає. Добре, зроблю через мобільний TAS2U, не проблема.
У Ізі навіть не хочу експериментувати, не дивлячись на більш привабливий курс.
До речі... як наразі ТАСя віддає валюту, без проблем?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 12:01

  Искатель написав:До речі... як наразі ТАСя віддає валюту, без проблем?

ТАСя і "без проблем" у одному реченні... Кожне відділення ТАСі самотужки забезпечує себе кешем, тому замовляти треба було навіть до війни, а далі вже як карта ляже.
klug
 
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