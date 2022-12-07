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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 гру, 2022 19:16
Vorlon написав: Faceless написав:
Повернули ліміт частково без будь яких депозитів
Наконец-то! Насколько частично?
Було 100к, стало 30к
Ще Ізя сьогодні написав, що 30к наливають (було 0)
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Faceless
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Додано: Сер 07 гру, 2022 03:01
Мне 15000 из довоенных 22400 вернули еще 17 июня. На днях Изя расщедрился и восстановил довоенную 10-ку.
Прочитал здесь, что тем, кто открывает конвертдепозиты онлайн, могут увеличить кредитный лимит, и решил поэкспериментировать.
Для хороших дел даже есть еще одна Б5 без кредитного лимита. Как раз для пополнения гривной и открытия депозита. Но!
Я не вижу, как здесь открывать валютный депозит с гривневой карты. TAS2U для открытия депозита предлагает только валютную карту.
Прошу знатоков подсказать. Благодарю заранее.
P.S. Вопрос к тем, кто уже открывал онлайн. А вот эти... 150-300-600 грн в зависимости от срока... точно потом нигде не вылезают?
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Искатель
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Додано: Сер 07 гру, 2022 04:01
Искатель написав:
Я не вижу, как здесь открывать валютный депозит с гривневой карты.
Искатель написав:
P.S. Вопрос к тем, кто уже открывал онлайн. А вот эти... 150-300-600 грн в зависимости от срока... точно потом
нигде не вылезают?
Згідно тарифів "оплата у день надання послуги" - поки ніхто не скаржився.
P.S. не забудьте, що тут спільний з ізі ліміт на місяць на відкриття.
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klug
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Додано: Сер 07 гру, 2022 11:04
klug написав: Искатель написав:
Я не вижу, как здесь открывать валютный депозит с гривневой карты.
Искатель написав:
P.S. Вопрос к тем, кто уже открывал онлайн. А вот эти... 150-300-600 грн в зависимости от срока... точно потом
нигде не вылезают?
Згідно тарифів "оплата у день надання послуги" - поки ніхто не скаржився.
P.S. не забудьте, що тут спільний з ізі ліміт на місяць на відкриття.
Щиро вдячний!
Я просто шукав у веб-версії. Там, напевно, немає. Добре, зроблю через мобільний TAS2U, не проблема.
У Ізі навіть не хочу експериментувати, не дивлячись на більш привабливий курс.
До речі... як наразі ТАСя віддає валюту, без проблем?
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Искатель
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Додано: Сер 07 гру, 2022 12:01
Искатель написав:
До речі... як наразі ТАСя віддає валюту, без проблем?
ТАСя і "без проблем" у одному реченні... Кожне відділення ТАСі самотужки забезпечує себе кешем, тому замовляти треба було навіть до війни, а далі вже як карта ляже.
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klug
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Додано: Сер 07 гру, 2022 12:29
klug написав: Искатель написав:
До речі... як наразі ТАСя віддає валюту, без проблем?
ТАСя і "без проблем" у одному реченні... Кожне відділення ТАСі самотужки забезпечує себе кешем, тому замовляти треба було навіть до війни, а далі вже як карта ляже.
разные были тут у меня ситуации с выдачей валюты, но без реальных проблем. А подобные довольно тривиальные суммы ( условно, порядка обсуждаемых $2600+ ) часто Тася выдавала и без предзаказа, такскть"с наскоку". До 24.02.
Ну, а как будет аж через 3 месяца - достоверно не предскажет никто. Совсем.
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 гру, 2022 16:10
опять скрэтчкарты завезли с добавками %
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 гру, 2022 16:26
klug написав:ТАСя і "без проблем" у одному реченні
... Кожне відділення ТАСі самотужки забезпечує себе кешем, тому замовляти треба було навіть до війни, а далі вже як карта ляже.
От коли Ви праві, то праві
Забув трохи, як користуватися Тасею. Кинув з Моно і ще однієї карти напряму на Б5... Як результат - суму видно, але вона ще не проведена по рахунку, звідси, ніякого депозиту відкрити поки що не можна. І побачити, що проведено, теж не можна. Ніяк. Тільки експеримунтувати чи дзвонити на гарячу лінію.
А до речі... як зараз правильно поповнювати рахунки/карти Тасі? У кредитки є кнопка "Погасить кредит", а тут нічого подібного немає.
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Искатель
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Додано: Сер 07 гру, 2022 16:38
Искатель написав:
Забув трохи, як користуватися Тасею. Кинув з Моно і ще однієї карти напряму на Б5... Як результат - суму видно, але вона ще не проведена по рахунку, звідси, ніякого депозиту відкрити поки що не можна. І побачити, що проведено, теж не можна
я в таких случвях выходил
из аппки и через 2-5 мин. заходил снова
: операция уже была видна как проведенная.
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 гру, 2022 16:47
flysoulfly написав: Искатель написав:
Забув трохи, як користуватися Тасею. Кинув з Моно і ще однієї карти напряму на Б5... Як результат - суму видно, але вона ще не проведена по рахунку, звідси, ніякого депозиту відкрити поки що не можна. І побачити, що проведено, теж не можна
я в таких случвях выходил
из аппки и через 2-5 мин. заходил снова
: операция уже была видна как проведенная.
Операция уже давно видна
как проведенная
Вот только по счету не проведено, а поэтому не дает депозит открыть.
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Искатель
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