RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 111112113114

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:03

  Искатель написав:
  flysoulfly написав:
  Искатель написав:Забув трохи, як користуватися Тасею. Кинув з Моно і ще однієї карти напряму на Б5... Як результат - суму видно, але вона ще не проведена по рахунку, звідси, ніякого депозиту відкрити поки що не можна. І побачити, що проведено, теж не можна
я в таких случвях выходил из аппки и через 2-5 мин. заходил снова: операция уже была видна как проведенная.

Операция уже давно видна как проведенная :) Вот только по счету не проведено, а поэтому не дает депозит открыть.
не знаю, там и внешний вид надписи менялся, вроде с латиницы на кириллицу. Прошлой зимой вроде так было.

Именно конвертдепо онлайн я тут не открывал. Мож тут как уменя в Райфе: деньги СЕПом на картсчет уже зашли, согласно смс, но пока остаток по карте не изменился - в форме для открытия депо ничего не получалось.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 07 гру, 2022 17:23, всього редагувалось 2 разів.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1227
З нами з: 13.01.09
Подякував: 522 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:07

Суть именно в том, что это не тянучка Таси, а толкалка другого банка. И это проводится минимум на другой день (наверно). А то и 2 дня. Посмотрим.
Ну, это был тестовый депозит, вот как раз все и проверю на нем :)
Искатель
 
Повідомлень: 5623
З нами з: 22.02.16
Подякував: 878 раз.
Подякували: 4651 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:11

  Искатель написав:Суть именно в том, что это не тянучка Таси, а толкалка другого банка.
ну и я тоже на Тасю толкал тогда чужими.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1227
З нами з: 13.01.09
Подякував: 522 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:14

  Искатель написав:Суть именно в том, что это не тянучка Таси, а толкалка другого банка. И это проводится минимум на другой день (наверно). А то и 2 дня. Посмотрим.
Ну, это был тестовый депозит, вот как раз все и проверю на нем :)
У Тасi загальновiдомi глюки з синхронiзацiями залишкiв рахункiв i вiдображенням їх у застосунку. Сума може бути проведена але її не буде видно на залишку.
Щоб перевiрити чи проведена сума по рахунку можна скачати у т2ю виписку - у pdf форматi - у нiй факт проведення/не проведення буде чудово видно. Також у т2ю бува, що не корректно вiдoбражено залишок у додатку. Колись допомогало оновити залишок проведення операцiй на невелику суму (поповнення телефону, тощо).
Alien
 
Повідомлень: 945
З нами з: 12.01.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:24

  Alien написав:
  Искатель написав: Колись допомогало оновити залишок проведення операцiй на невелику суму (поповнення телефону, тощо).
кстати, да
flysoulfly
 
Повідомлень: 1227
З нами з: 13.01.09
Подякував: 522 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:29

Re: ТАСКОМБАНК

На клубний онлайн депо можна купляти одразу з В5 чи потрібно перекидати на Платівку/Azure? У відділенні (до введення онлайну) завжди робили через Платівку, бо інакше, казали, буде додаткова комісія.
Rebel
 
Повідомлень: 234
З нами з: 08.12.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:58

  Rebel написав:На клубний онлайн депо можна купляти одразу з В5 чи потрібно перекидати на Платівку/Azure? У відділенні (до введення онлайну) завжди робили через Платівку, бо інакше, казали, буде додаткова комісія.


а у меня обратно противоположный вопрос: если уже у меня нету В5 - именно с Платівки кто-то онлайн конвертдепо открывал? без всяких доп.комиссий?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 07 гру, 2022 18:00, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1227
З нами з: 13.01.09
Подякував: 522 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:59

flysoulfly з Платівки ОК.
Rebel
 
Повідомлень: 234
З нами з: 08.12.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 18:11

  Rebel написав:На клубний онлайн депо можна купляти одразу з В5 чи потрібно перекидати на Платівку/Azure? У відділенні (до введення онлайну) завжди робили через Платівку, бо інакше, казали, буде додаткова комісія.

Можна з любої картки відкрити депо. Просто б5 зазвичай кредитка і у декого може бути використано частина ліміту - тому внесення на неї для депо часто густо не раціональне. Тому у відділенні використовують зазвичай платівку/азуре. Причому поповнення її з комісом, і щоб його уникнути пропонують внести готівку на ощадний рахунок з якого вже без комісу переганяють кошти на платівку/азуре та відкривають депо. Але якщо ліміт по б5 у вас не використаний або є б5 без ліміту - все відкриється з неї.
До речі самі можете поекспериментувати - при спробі відкрити депо картка б5 навіть з частково використаним лімітом є в переліку доступних карт для відкриття депозиту
Alien
 
Повідомлень: 945
З нами з: 12.01.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 111112113114
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, kostya77, Rebel, Кочевник і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.