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ТАСКОМБАНК
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Додано: Сер 07 гру, 2022 17:03
Искатель написав: flysoulfly написав: Искатель написав:
Забув трохи, як користуватися Тасею. Кинув з Моно і ще однієї карти напряму на Б5... Як результат - суму видно, але вона ще не проведена по рахунку, звідси, ніякого депозиту відкрити поки що не можна. І побачити, що проведено, теж не можна
я в таких случвях выходил
из аппки и через 2-5 мин. заходил снова
: операция уже была видна как проведенная.
Операция уже давно видна
как проведенная
Вот только по счету не проведено, а поэтому не дает депозит открыть.
не знаю, там и внешний вид надписи менялся, вроде с латиницы на кириллицу. Прошлой зимой вроде так было.
Именно конвертдепо онлайн я тут не открывал. Мож тут как уменя в Райфе: деньги СЕПом на картсчет уже зашли, согласно смс, но пока остаток по карте не изменился - в форме для открытия депо ничего не получалось.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 07 гру, 2022 17:23, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 17:07
Суть именно в том, что это не тянучка Таси, а толкалка другого банка. И это проводится минимум на другой день (наверно). А то и 2 дня. Посмотрим.
Ну, это был тестовый депозит, вот как раз все и проверю на нем
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Додано: Сер 07 гру, 2022 17:11
Искатель написав:
Суть именно в том, что это не тянучка Таси, а толкалка другого банка.
ну и я тоже на Тасю толкал тогда чужими.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 17:14
Искатель написав:
Суть именно в том, что это не тянучка Таси, а толкалка другого банка. И это проводится минимум на другой день (наверно). А то и 2 дня. Посмотрим.
Ну, это был тестовый депозит, вот как раз все и проверю на нем
У Тасi загальновiдомi глюки з синхронiзацiями залишкiв рахункiв i вiдображенням їх у застосунку. Сума може бути проведена але її не буде видно на залишку.
Щоб перевiрити чи проведена сума по рахунку можна скачати у т2ю виписку - у pdf форматi - у нiй факт проведення/не проведення буде чудово видно. Також у т2ю бува, що не корректно вiдoбражено залишок у додатку. Колись допомогало оновити залишок проведення операцiй на невелику суму (поповнення телефону, тощо).
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Alien
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Додано: Сер 07 гру, 2022 17:24
Alien написав: Искатель написав:
Колись допомогало оновити залишок проведення операцiй на невелику суму (поповнення телефону, тощо).
кстати, да
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 гру, 2022 17:29
На клубний онлайн депо можна купляти одразу з В5 чи потрібно перекидати на Платівку/Azure? У відділенні (до введення онлайну) завжди робили через Платівку, бо інакше, казали, буде додаткова комісія.
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Rebel
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Додано: Сер 07 гру, 2022 17:58
Rebel написав:
На клубний онлайн депо можна купляти одразу з В5 чи потрібно перекидати на Платівку/Azure? У відділенні (до введення онлайну) завжди робили через Платівку, бо інакше, казали, буде додаткова комісія.
а у меня обратно противоположный вопрос: если уже у меня нету В5 - именно с Платівки
кто-то онлайн
конвертдепо открывал? без всяких доп.комиссий?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 07 гру, 2022 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 17:59
flysoulfly з Платівки ОК.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 18:11
Rebel написав:
На клубний онлайн депо можна купляти одразу з В5 чи потрібно перекидати на Платівку/Azure? У відділенні (до введення онлайну) завжди робили через Платівку, бо інакше, казали, буде додаткова комісія.
Можна з любої картки відкрити депо. Просто б5 зазвичай кредитка і у декого може бути використано частина ліміту - тому внесення на неї для депо часто густо не раціональне. Тому у відділенні використовують зазвичай платівку/азуре. Причому поповнення її з комісом, і щоб його уникнути пропонують внести готівку на ощадний рахунок з якого вже без комісу переганяють кошти на платівку/азуре та відкривають депо. Але якщо ліміт по б5 у вас не використаний або є б5 без ліміту - все відкриється з неї.
До речі самі можете поекспериментувати - при спробі відкрити депо картка б5 навіть з частково використаним лімітом є в переліку доступних карт для відкриття депозиту
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Alien
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