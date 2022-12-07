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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:03

  Искатель написав:
  flysoulfly написав:
  Искатель написав:Забув трохи, як користуватися Тасею. Кинув з Моно і ще однієї карти напряму на Б5... Як результат - суму видно, але вона ще не проведена по рахунку, звідси, ніякого депозиту відкрити поки що не можна. І побачити, що проведено, теж не можна
я в таких случвях выходил из аппки и через 2-5 мин. заходил снова: операция уже была видна как проведенная.

Операция уже давно видна как проведенная :) Вот только по счету не проведено, а поэтому не дает депозит открыть.
не знаю, там и внешний вид надписи менялся, вроде с латиницы на кириллицу. Прошлой зимой вроде так было.

Именно конвертдепо онлайн я тут не открывал. Мож тут как уменя в Райфе: деньги СЕПом на картсчет уже зашли, согласно смс, но пока остаток по карте не изменился - в форме для открытия депо ничего не получалось.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 07 гру, 2022 17:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:07

Суть именно в том, что это не тянучка Таси, а толкалка другого банка. И это проводится минимум на другой день (наверно). А то и 2 дня. Посмотрим.
Ну, это был тестовый депозит, вот как раз все и проверю на нем :)
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:11

  Искатель написав:Суть именно в том, что это не тянучка Таси, а толкалка другого банка.
ну и я тоже на Тасю толкал тогда чужими.
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:14

  Искатель написав:Суть именно в том, что это не тянучка Таси, а толкалка другого банка. И это проводится минимум на другой день (наверно). А то и 2 дня. Посмотрим.
Ну, это был тестовый депозит, вот как раз все и проверю на нем :)
У Тасi загальновiдомi глюки з синхронiзацiями залишкiв рахункiв i вiдображенням їх у застосунку. Сума може бути проведена але її не буде видно на залишку.
Щоб перевiрити чи проведена сума по рахунку можна скачати у т2ю виписку - у pdf форматi - у нiй факт проведення/не проведення буде чудово видно. Також у т2ю бува, що не корректно вiдoбражено залишок у додатку. Колись допомогало оновити залишок проведення операцiй на невелику суму (поповнення телефону, тощо).
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:24

  Alien написав:
  Искатель написав: Колись допомогало оновити залишок проведення операцiй на невелику суму (поповнення телефону, тощо).
кстати, да
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:29

Re: ТАСКОМБАНК

На клубний онлайн депо можна купляти одразу з В5 чи потрібно перекидати на Платівку/Azure? У відділенні (до введення онлайну) завжди робили через Платівку, бо інакше, казали, буде додаткова комісія.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:58

  Rebel написав:На клубний онлайн депо можна купляти одразу з В5 чи потрібно перекидати на Платівку/Azure? У відділенні (до введення онлайну) завжди робили через Платівку, бо інакше, казали, буде додаткова комісія.


а у меня обратно противоположный вопрос: если уже у меня нету В5 - именно с Платівки кто-то онлайн конвертдепо открывал? без всяких доп.комиссий?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 07 гру, 2022 18:00, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:59

flysoulfly з Платівки ОК.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 18:11

  Rebel написав:На клубний онлайн депо можна купляти одразу з В5 чи потрібно перекидати на Платівку/Azure? У відділенні (до введення онлайну) завжди робили через Платівку, бо інакше, казали, буде додаткова комісія.

Можна з любої картки відкрити депо. Просто б5 зазвичай кредитка і у декого може бути використано частина ліміту - тому внесення на неї для депо часто густо не раціональне. Тому у відділенні використовують зазвичай платівку/азуре. Причому поповнення її з комісом, і щоб його уникнути пропонують внести готівку на ощадний рахунок з якого вже без комісу переганяють кошти на платівку/азуре та відкривають депо. Але якщо ліміт по б5 у вас не використаний або є б5 без ліміту - все відкриється з неї.
До речі самі можете поекспериментувати - при спробі відкрити депо картка б5 навіть з частково використаним лімітом є в переліку доступних карт для відкриття депозиту
Alien
 
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