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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 гру, 2022 20:57
А Б5, ещё одну, даст открыть через тас2ю, если у меня есть кредитная?
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mihasik
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Додано: Сер 07 гру, 2022 21:38
mihasik написав:
А Б5, ещё одну, даст открыть через тас2ю, если у меня есть кредитная?
можно ж там клацнуть и проверить судьБ5у , свою
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flysoulfly
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