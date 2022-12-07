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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 гру, 2022 20:57
А Б5, ещё одну, даст открыть через тас2ю, если у меня есть кредитная?
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mihasik
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Додано: Сер 07 гру, 2022 21:38
mihasik написав:
А Б5, ещё одну, даст открыть через тас2ю, если у меня есть кредитная?
можно ж там клацнуть и проверить судьБ5у , свою
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 гру, 2022 23:15
mihasik написав:
А Б5, ещё одну, даст открыть через тас2ю, если у меня есть кредитная?
У меня две Б5: одна с кредитным лимитом, одна - без. Пробуйте
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Искатель
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Додано: Сер 07 гру, 2022 23:17
Alien написав: Искатель написав:
Суть именно в том, что это не тянучка Таси, а толкалка другого банка. И это проводится минимум на другой день (наверно). А то и 2 дня. Посмотрим.
Ну, это был тестовый депозит, вот как раз все и проверю на нем
У Тасi загальновiдомi глюки з синхронiзацiями залишкiв рахункiв i вiдображенням їх у застосунку. Сума може бути проведена але її не буде видно на залишку.
Щоб перевiрити чи проведена сума по рахунку можна скачати у т2ю виписку - у pdf форматi - у нiй факт проведення/не проведення буде чудово видно. Також у т2ю бува, що не корректно вiдoбражено залишок у додатку. Колись допомогало оновити залишок проведення операцiй на невелику суму (поповнення телефону, тощо).
Дело в том, что я несколько раз звонил на горячую линию и просил уточнить, проведено или нет. И мне говорили, мол, "заблокированы две суммы... такие-то" (я бросал с двух разных карт).
По факту, провелось где-то в районе 21:00. И тогда же очередная попытка открыть депозит на тестовые 500$ увенчалась успехом. Причем я это увидел только сейчас (сразу не видно ничего).
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Искатель
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Додано: Сер 07 гру, 2022 23:36
Искатель написав:
я несколько раз звонил на горячую линию и просил уточнить, проведено или нет. И мне говорили, мол, "заблокированы две суммы... такие-то" (я бросал с двух разных карт).
По факту, провелось где-то в районе 21:00. И тогда же очередная попытка открыть депозит на тестовые 500$
кстати, а что, есть какие-то угрожающие признаки (ну или просто чуйка
),
что на ближайшем заседании НБУ поднимет оф.курс ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 гру, 2022 23:54
flysoulfly написав: Искатель написав:
я несколько раз звонил на горячую линию и просил уточнить, проведено или нет. И мне говорили, мол, "заблокированы две суммы... такие-то" (я бросал с двух разных карт).
По факту, провелось где-то в районе 21:00. И тогда же очередная попытка открыть депозит на тестовые 500$
кстати, а что, есть какие-то угрожающие признаки (ну или просто чуйка
),
что на ближайшем заседании НБУ поднимет оф.курс ?
Народ думает, что ничего не будет. Посмотрим.
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Искатель
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Додано: Чет 08 гру, 2022 00:16
Искатель написав: flysoulfly написав: Искатель написав:
я несколько раз звонил на горячую линию и просил уточнить, проведено или нет. И мне говорили, мол, "заблокированы две суммы... такие-то" (я бросал с двух разных карт).
По факту, провелось где-то в районе 21:00. И тогда же очередная попытка открыть депозит на тестовые 500$
кстати, а что, есть какие-то угрожающие признаки (ну или просто чуйка
),
что на ближайшем заседании НБУ поднимет оф.курс ?
Народ думает, что ничего не будет. Посмотрим.
Я - с народом
Так а зачем сейчас
парковать на конвертдепо?
имхо, месяц минимум
- можно и на гривнедепо выждать.
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flysoulfly
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