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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 113114115116>

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 20:57

Re: ТАСКОМБАНК

А Б5, ещё одну, даст открыть через тас2ю, если у меня есть кредитная?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:38

  mihasik написав:А Б5, ещё одну, даст открыть через тас2ю, если у меня есть кредитная?
можно ж там клацнуть и проверить судьБ5у , свою
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 23:15

  mihasik написав:А Б5, ещё одну, даст открыть через тас2ю, если у меня есть кредитная?

У меня две Б5: одна с кредитным лимитом, одна - без. Пробуйте :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 23:17

  Alien написав:
  Искатель написав:Суть именно в том, что это не тянучка Таси, а толкалка другого банка. И это проводится минимум на другой день (наверно). А то и 2 дня. Посмотрим.
Ну, это был тестовый депозит, вот как раз все и проверю на нем :)
У Тасi загальновiдомi глюки з синхронiзацiями залишкiв рахункiв i вiдображенням їх у застосунку. Сума може бути проведена але її не буде видно на залишку.
Щоб перевiрити чи проведена сума по рахунку можна скачати у т2ю виписку - у pdf форматi - у нiй факт проведення/не проведення буде чудово видно. Також у т2ю бува, що не корректно вiдoбражено залишок у додатку. Колись допомогало оновити залишок проведення операцiй на невелику суму (поповнення телефону, тощо).

Дело в том, что я несколько раз звонил на горячую линию и просил уточнить, проведено или нет. И мне говорили, мол, "заблокированы две суммы... такие-то" (я бросал с двух разных карт).
По факту, провелось где-то в районе 21:00. И тогда же очередная попытка открыть депозит на тестовые 500$ увенчалась успехом. Причем я это увидел только сейчас (сразу не видно ничего).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 23:36

  Искатель написав: я несколько раз звонил на горячую линию и просил уточнить, проведено или нет. И мне говорили, мол, "заблокированы две суммы... такие-то" (я бросал с двух разных карт).
По факту, провелось где-то в районе 21:00. И тогда же очередная попытка открыть депозит на тестовые 500$


кстати, а что, есть какие-то угрожающие признаки (ну или просто чуйка :) ),
что на ближайшем заседании НБУ поднимет оф.курс ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 23:54

  flysoulfly написав:
  Искатель написав: я несколько раз звонил на горячую линию и просил уточнить, проведено или нет. И мне говорили, мол, "заблокированы две суммы... такие-то" (я бросал с двух разных карт).
По факту, провелось где-то в районе 21:00. И тогда же очередная попытка открыть депозит на тестовые 500$


кстати, а что, есть какие-то угрожающие признаки (ну или просто чуйка :) ),
что на ближайшем заседании НБУ поднимет оф.курс ?


Народ думает, что ничего не будет. Посмотрим.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 00:16

  Искатель написав:
  flysoulfly написав:
  Искатель написав: я несколько раз звонил на горячую линию и просил уточнить, проведено или нет. И мне говорили, мол, "заблокированы две суммы... такие-то" (я бросал с двух разных карт).
По факту, провелось где-то в районе 21:00. И тогда же очередная попытка открыть депозит на тестовые 500$


кстати, а что, есть какие-то угрожающие признаки (ну или просто чуйка :) ),
что на ближайшем заседании НБУ поднимет оф.курс ?


Народ думает, что ничего не будет. Посмотрим.
Я - с народом :mrgreen:
Так а зачем сейчас парковать на конвертдепо? :?
имхо, месяц минимум - можно и на гривнедепо выждать.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 01:12

  flysoulfly написав:Так а зачем сейчас парковать на конвертдепо?
имхо, месяц минимум - можно и на гривнедепо выждать.

Радите спочатку дочекатися, коли піднімуть, в потім уже паркувати?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 01:49

  klug написав:
  flysoulfly написав:Так а зачем сейчас парковать на конвертдепо?
имхо, месяц минимум - можно и на гривнедепо выждать.

Радите спочатку дочекатися, коли піднімуть, в потім уже паркувати?
не піднімуть же до середини січня,
тож з вільною гривнею думаю дочекатися близько місяць-півтора у гривні (під 13-20,5% "брудними" :( ), поки € впаде до $,
тоді клубно конвертувати всю зайву гривню в € - й "під грушу".

це не про конверто-карусельні гроші.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 10:26

Re: ТАСКОМБАНК

А як рахується ліміт на місяц, по 37.30 чи по 36.9343?
Rebel
 
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