|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 гру, 2022 11:02
Rebel написав:
А як рахується ліміт на місяц, по 37.30 чи по 36.9343?
По 1.0 в гривнях.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2264
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 369 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор