По 1.0 в гривнях.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 гру, 2022 11:02
Додано: П'ят 09 гру, 2022 06:31
При открытии конвертационного онлайн выбираю "Обмен валюты на депозит", далее активирую ползунок "Покупка с открытием депозита". А какую валютную карту выбирать - Б5, на которую упадут купленные доллары, или валютную плативку, на которую деньги вернутся уже после окончания депо?
Додано: П'ят 09 гру, 2022 07:37
Для транзиту при відкритті конвертаційного немає абсолютно ніякої різниці. А Картку на яку ви хочете у підсумку отримати повернення депо ви пізніше завжди зможете без проблем змінити у додатку. Для відкриття депо просто треба щоб у вас була хоч якась картка у валюті вкладу, а якщо у вас їх аж дві то все одно яку з них ви виберете на етапі відкриття
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