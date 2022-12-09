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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 113114115116

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 11:02

  Rebel написав:А як рахується ліміт на місяц, по 37.30 чи по 36.9343?

По 1.0 в гривнях.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 06:31

При открытии конвертационного онлайн выбираю "Обмен валюты на депозит", далее активирую ползунок "Покупка с открытием депозита". А какую валютную карту выбирать - Б5, на которую упадут купленные доллары, или валютную плативку, на которую деньги вернутся уже после окончания депо?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 07:37

  la9 написав:При открытии конвертационного онлайн выбираю "Обмен валюты на депозит", далее активирую ползунок "Покупка с открытием депозита". А какую валютную карту выбирать - Б5, на которую упадут купленные доллары, или валютную плативку, на которую деньги вернутся уже после окончания депо?

Для транзиту при відкритті конвертаційного немає абсолютно ніякої різниці. А Картку на яку ви хочете у підсумку отримати повернення депо ви пізніше завжди зможете без проблем змінити у додатку. Для відкриття депо просто треба щоб у вас була хоч якась картка у валюті вкладу, а якщо у вас їх аж дві то все одно яку з них ви виберете на етапі відкриття
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:01

  la9 написав:При открытии конвертационного онлайн выбираю "Обмен валюты на депозит", далее активирую ползунок "Покупка с открытием депозита". А какую валютную карту выбирать - Б5, на которую упадут купленные доллары, или валютную плативку, на которую деньги вернутся уже после окончания депо?



А какие офлайноые действия новому клиенту необходимо сделать, чтобы потом уже в приложении открывать онлайн?
Открыть гривневый и валютный текущие в отделении? или карту нужно?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:07

Re: ТАСКОМБАНК

emeta написав:
  la9 написав:При открытии конвертационного онлайн выбираю "Обмен валюты на депозит", далее активирую ползунок "Покупка с открытием депозита". А какую валютную карту выбирать - Б5, на которую упадут купленные доллары, или валютную плативку, на которую деньги вернутся уже после окончания депо?



А какие офлайноые действия новому клиенту необходимо сделать, чтобы потом уже в приложении открывать онлайн?
Открыть гривневый и валютный текущие в отделении? или карту нужно?
Плативки в соответствующей валюте открываются в приложении.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:03

  Кащей написав:
emeta написав:
  la9 написав:При открытии конвертационного онлайн выбираю "Обмен валюты на депозит", далее активирую ползунок "Покупка с открытием депозита". А какую валютную карту выбирать - Б5, на которую упадут купленные доллары, или валютную плативку, на которую деньги вернутся уже после окончания депо?



А какие офлайноые действия новому клиенту необходимо сделать, чтобы потом уже в приложении открывать онлайн?
Открыть гривневый и валютный текущие в отделении? или карту нужно?
Плативки в соответствующей валюте открываются в приложении.

Знадобиться ще ощадний депозит в гривні щоб його поповнювати готівкою. Бо внесення просто на платівку з комісом. Якщо є потреба вносити кошти безготівкого треба ще буде картка б5 без ліміту. На неї вхід сепу безкоштовний
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:29

А як отримувати валюту по закінченні конвертдепо,потрібно замовляти (якщо потрібно,то як це зробити)?
novichok
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