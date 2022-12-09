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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 гру, 2022 11:02
Rebel написав:
А як рахується ліміт на місяц, по 37.30 чи по 36.9343?
По 1.0 в гривнях.
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Кочевник
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 06:31
При открытии конвертационного онлайн выбираю "Обмен валюты на депозит", далее активирую ползунок "Покупка с открытием депозита". А какую валютную карту выбирать - Б5, на которую упадут купленные доллары, или валютную плативку, на которую деньги вернутся уже после окончания депо?
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la9
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 07:37
la9 написав:
При открытии конвертационного онлайн выбираю "Обмен валюты на депозит", далее активирую ползунок "Покупка с открытием депозита". А какую валютную карту выбирать - Б5, на которую упадут купленные доллары, или валютную плативку, на которую деньги вернутся уже после окончания депо?
Для транзиту при відкритті конвертаційного немає абсолютно ніякої різниці. А Картку на яку ви хочете у підсумку отримати повернення депо ви пізніше завжди зможете без проблем змінити у додатку. Для відкриття депо просто треба щоб у вас була хоч якась картка у валюті вкладу, а якщо у вас їх аж дві то все одно яку з них ви виберете на етапі відкриття
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:01
la9 написав:
При открытии конвертационного онлайн выбираю "Обмен валюты на депозит", далее активирую ползунок "Покупка с открытием депозита". А какую валютную карту выбирать - Б5, на которую упадут купленные доллары, или валютную плативку, на которую деньги вернутся уже после окончания депо?
А какие офлайноые действия новому клиенту необходимо сделать, чтобы потом уже в приложении открывать онлайн?
Открыть гривневый и валютный текущие в отделении? или карту нужно?
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emeta
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:07
emeta написав: la9 написав:
При открытии конвертационного онлайн выбираю "Обмен валюты на депозит", далее активирую ползунок "Покупка с открытием депозита". А какую валютную карту выбирать - Б5, на которую упадут купленные доллары, или валютную плативку, на которую деньги вернутся уже после окончания депо?
А какие офлайноые действия новому клиенту необходимо сделать, чтобы потом уже в приложении открывать онлайн?
Открыть гривневый и валютный текущие в отделении? или карту нужно?
Плативки в соответствующей валюте открываются в приложении.
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Кащей
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:03
Кащей написав: emeta написав: la9 написав:
При открытии конвертационного онлайн выбираю "Обмен валюты на депозит", далее активирую ползунок "Покупка с открытием депозита". А какую валютную карту выбирать - Б5, на которую упадут купленные доллары, или валютную плативку, на которую деньги вернутся уже после окончания депо?
А какие офлайноые действия новому клиенту необходимо сделать, чтобы потом уже в приложении открывать онлайн?
Открыть гривневый и валютный текущие в отделении? или карту нужно?
Плативки в соответствующей валюте открываются в приложении.
Знадобиться ще ощадний депозит в гривні щоб його поповнювати готівкою. Бо внесення просто на платівку з комісом. Якщо є потреба вносити кошти безготівкого треба ще буде картка б5 без ліміту. На неї вхід сепу безкоштовний
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Alien
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:29
А як отримувати валюту по закінченні конвертдепо,потрібно замовляти (якщо потрібно,то як це зробити)?
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novichok
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