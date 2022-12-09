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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 11:02

  Rebel написав:А як рахується ліміт на місяц, по 37.30 чи по 36.9343?

По 1.0 в гривнях.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 06:31

При открытии конвертационного онлайн выбираю "Обмен валюты на депозит", далее активирую ползунок "Покупка с открытием депозита". А какую валютную карту выбирать - Б5, на которую упадут купленные доллары, или валютную плативку, на которую деньги вернутся уже после окончания депо?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 07:37

  la9 написав:При открытии конвертационного онлайн выбираю "Обмен валюты на депозит", далее активирую ползунок "Покупка с открытием депозита". А какую валютную карту выбирать - Б5, на которую упадут купленные доллары, или валютную плативку, на которую деньги вернутся уже после окончания депо?

Для транзиту при відкритті конвертаційного немає абсолютно ніякої різниці. А Картку на яку ви хочете у підсумку отримати повернення депо ви пізніше завжди зможете без проблем змінити у додатку. Для відкриття депо просто треба щоб у вас була хоч якась картка у валюті вкладу, а якщо у вас їх аж дві то все одно яку з них ви виберете на етапі відкриття
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:01

  la9 написав:При открытии конвертационного онлайн выбираю "Обмен валюты на депозит", далее активирую ползунок "Покупка с открытием депозита". А какую валютную карту выбирать - Б5, на которую упадут купленные доллары, или валютную плативку, на которую деньги вернутся уже после окончания депо?



А какие офлайноые действия новому клиенту необходимо сделать, чтобы потом уже в приложении открывать онлайн?
Открыть гривневый и валютный текущие в отделении? или карту нужно?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:07

Re: ТАСКОМБАНК

emeta написав:
  la9 написав:При открытии конвертационного онлайн выбираю "Обмен валюты на депозит", далее активирую ползунок "Покупка с открытием депозита". А какую валютную карту выбирать - Б5, на которую упадут купленные доллары, или валютную плативку, на которую деньги вернутся уже после окончания депо?



А какие офлайноые действия новому клиенту необходимо сделать, чтобы потом уже в приложении открывать онлайн?
Открыть гривневый и валютный текущие в отделении? или карту нужно?
Плативки в соответствующей валюте открываются в приложении.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:03

  Кащей написав:
emeta написав:
  la9 написав:При открытии конвертационного онлайн выбираю "Обмен валюты на депозит", далее активирую ползунок "Покупка с открытием депозита". А какую валютную карту выбирать - Б5, на которую упадут купленные доллары, или валютную плативку, на которую деньги вернутся уже после окончания депо?



А какие офлайноые действия новому клиенту необходимо сделать, чтобы потом уже в приложении открывать онлайн?
Открыть гривневый и валютный текущие в отделении? или карту нужно?
Плативки в соответствующей валюте открываются в приложении.

Знадобиться ще ощадний депозит в гривні щоб його поповнювати готівкою. Бо внесення просто на платівку з комісом. Якщо є потреба вносити кошти безготівкого треба ще буде картка б5 без ліміту. На неї вхід сепу безкоштовний
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:29

А як отримувати валюту по закінченні конвертдепо,потрібно замовляти (якщо потрібно,то як це зробити)?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:44

  novichok написав:А як отримувати валюту по закінченні конвертдепо,потрібно замовляти (якщо потрібно,то як це зробити)?

Мені раніше дівчата з відділення завжди за кілька днів до закінчення терміну депозиту самі телефонували та уточнювали що буду робити з вкладом. Як з конвертаційними - не скажу бо не знаю. Але мати телефона відділення ніколи не завадить та при нагоді уточнити самому щодо замовлення на певний день певної суми. Щоправда останнім часом знаю що в моєму відділенні проблем з доларом не було, навіть постійно пропонували купити. Втім ситуація може відрізнятись в залежності від регіону
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:54

  Alien написав:Мені раніше дівчата з відділення завжди за кілька днів до закінчення терміну депозиту самі телефонували та уточнювали що буду робити з вкладом

Якщо відкривати онлайн, то з якого відділення можуть дзвонити? У мене їх взагалі три, Платівку (вона давно скінчилась) відкривав в одному, В5 в другому, В5 валютну в третьому. Має бути єдиний механізм отримання.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 18:06

  novichok написав:
  Alien написав:Мені раніше дівчата з відділення завжди за кілька днів до закінчення терміну депозиту самі телефонували та уточнювали що буду робити з вкладом

Якщо відкривати онлайн, то з якого відділення можуть дзвонити? У мене їх взагалі три, Платівку (вона давно скінчилась) відкривав в одному, В5 в другому, В5 валютну в третьому. Має бути єдиний механізм отримання.

Мені телефонували з МОГО. Я теж відкривав конвертаційний онлайн, втім думаю що зателефонують з того самого. Ну і хто вам лікар якщо ви досі не визначились де вам зручніше. Визначайтесь, або телефонуйте туди чий телефон маєте, чи шукайте телефон того де вам зручніше отримати. За вас це ніхто не зробить і на форумі точно ніхто не підкаже як вам вчинити у вашому випадку.
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