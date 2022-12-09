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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 114115116117

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:38

"Рідним" найімовірніше буде те відділення, де відкривалася остання картка, бо для цього треба було на нього перебранчуватися. Замовити валюту можна через гарячу лінію. Гаряча лінія запитує, на яке відділення, при цьому можна обрати будь-яке з працюючих. Якщо воно буде не "рідним", то при отриманні треба при собі мати фінансовий номер телефону, щоб продиктувати код.
klug
 
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  #<1 ... 114115116117
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