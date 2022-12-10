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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:38
"Рідним" найімовірніше буде те відділення, де відкривалася остання картка, бо для цього треба було на нього перебранчуватися. Замовити валюту можна через гарячу лінію. Гаряча лінія запитує, на яке відділення, при цьому можна обрати будь-яке з працюючих. Якщо воно буде не "рідним", то при отриманні треба при собі мати фінансовий номер телефону, щоб продиктувати код.
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Додано: Суб 10 гру, 2022 13:14
klug написав:
"Рідним" найімовірніше буде те відділення, де відкривалася остання картка, бо для цього треба було на нього перебранчуватися. Замовити валюту можна через гарячу лінію. Гаряча лінія запитує, на яке відділення, при цьому можна обрати будь-яке з працюючих. Якщо воно буде не "рідним", то при отриманні треба при собі мати фінансовий номер телефону, щоб продиктувати код.
Ніі, де яку відкривав то і рідне для неї.
В мене так вийшло, шо для Вііки було рідним від-ня на Шулявці, а для Б5+Пудра -залишилося на Петлюри.
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