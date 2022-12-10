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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:38
"Рідним" найімовірніше буде те відділення, де відкривалася остання картка, бо для цього треба було на нього перебранчуватися. Замовити валюту можна через гарячу лінію. Гаряча лінія запитує, на яке відділення, при цьому можна обрати будь-яке з працюючих. Якщо воно буде не "рідним", то при отриманні треба при собі мати фінансовий номер телефону, щоб продиктувати код.
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Додано: Суб 10 гру, 2022 13:14
klug написав:
"Рідним" найімовірніше буде те відділення, де відкривалася остання картка, бо для цього треба було на нього перебранчуватися. Замовити валюту можна через гарячу лінію. Гаряча лінія запитує, на яке відділення, при цьому можна обрати будь-яке з працюючих. Якщо воно буде не "рідним", то при отриманні треба при собі мати фінансовий номер телефону, щоб продиктувати код.
Ніі, де яку відкривав то і рідне для неї.
В мене так вийшло, шо для Вііки було рідним від-ня на Шулявці, а для Б5+Пудра -залишилося на Петлюри.
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Додано: Суб 10 гру, 2022 16:37
Amethyst написав: klug написав:
"Рідним" найімовірніше буде те відділення, де відкривалася остання картка, бо для цього треба було на нього перебранчуватися. Замовити валюту можна через гарячу лінію. Гаряча лінія запитує, на яке відділення, при цьому можна обрати будь-яке з працюючих. Якщо воно буде не "рідним", то при отриманні треба при собі мати фінансовий номер телефону, щоб продиктувати код.
Ніі, де яку відкривав то і рідне для неї.
В мене так вийшло, шо для Вііки було рідним від-ня на Шулявці, а для Б5+Пудра -залишилося на Петлюри.
О! А у мене В5 на Хрещатику, коло метро (закрили і кудись перенесли), а В5 дол в Херсоні, зараз не працює.
Конвертаційний депо за якою схемою запускати,
1.В5 (грн)-депо-В5(дол) на виплату
2.В5(грн)-депо-Ощадний(дол) на виплату
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Додано: Суб 10 гру, 2022 17:02
novichok написав:
Конвертаційний депо за якою схемою запускати,
1.В5 (грн)-депо-В5(дол) на виплату
2.В5(грн)-депо-Ощадний(дол) на виплату
Обидва варiанти хибнi. По першому зняття к комiсом (хоча якщо ви далi не плануєте знiмати готiвку то можна виплачувати i на б5), а другий узагалi неможливо реалiзувати, бо Т2Ю не пропонуватиме вам на вибiр виплату на Ощадний. Виплатити депо тут можна лише на карту. Тому якщо хочете забрати депо готiвкою правильний варiант - вiдкрити картку Платiвка/Азуре (достатньо вiртуальної) в USD та виплату здiйснити на саме туди
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