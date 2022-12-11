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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 114115116117

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:38

"Рідним" найімовірніше буде те відділення, де відкривалася остання картка, бо для цього треба було на нього перебранчуватися. Замовити валюту можна через гарячу лінію. Гаряча лінія запитує, на яке відділення, при цьому можна обрати будь-яке з працюючих. Якщо воно буде не "рідним", то при отриманні треба при собі мати фінансовий номер телефону, щоб продиктувати код.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 23:30

  Искатель написав:
  mihasik написав:А Б5, ещё одну, даст открыть через тас2ю, если у меня есть кредитная?

У меня две Б5: одна с кредитным лимитом, одна - без. Пробуйте :)

Виесто Б5 дебетки взял верку ;)
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 13:14

  klug написав:"Рідним" найімовірніше буде те відділення, де відкривалася остання картка, бо для цього треба було на нього перебранчуватися. Замовити валюту можна через гарячу лінію. Гаряча лінія запитує, на яке відділення, при цьому можна обрати будь-яке з працюючих. Якщо воно буде не "рідним", то при отриманні треба при собі мати фінансовий номер телефону, щоб продиктувати код.

Ніі, де яку відкривав то і рідне для неї.
В мене так вийшло, шо для Вііки було рідним від-ня на Шулявці, а для Б5+Пудра -залишилося на Петлюри.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 16:37

  Amethyst написав:
  klug написав:"Рідним" найімовірніше буде те відділення, де відкривалася остання картка, бо для цього треба було на нього перебранчуватися. Замовити валюту можна через гарячу лінію. Гаряча лінія запитує, на яке відділення, при цьому можна обрати будь-яке з працюючих. Якщо воно буде не "рідним", то при отриманні треба при собі мати фінансовий номер телефону, щоб продиктувати код.

Ніі, де яку відкривав то і рідне для неї.
В мене так вийшло, шо для Вііки було рідним від-ня на Шулявці, а для Б5+Пудра -залишилося на Петлюри.

О! А у мене В5 на Хрещатику, коло метро (закрили і кудись перенесли), а В5 дол в Херсоні, зараз не працює. :)

Конвертаційний депо за якою схемою запускати,
1.В5 (грн)-депо-В5(дол) на виплату
2.В5(грн)-депо-Ощадний(дол) на виплату
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 17:02

Re: ТАСКОМБАНК

  novichok написав:Конвертаційний депо за якою схемою запускати,
1.В5 (грн)-депо-В5(дол) на виплату
2.В5(грн)-депо-Ощадний(дол) на виплату

Обидва варiанти хибнi. По першому зняття к комiсом (хоча якщо ви далi не плануєте знiмати готiвку то можна виплачувати i на б5), а другий узагалi неможливо реалiзувати, бо Т2Ю не пропонуватиме вам на вибiр виплату на Ощадний. Виплатити депо тут можна лише на карту. Тому якщо хочете забрати депо готiвкою правильний варiант - вiдкрити картку Платiвка/Азуре (достатньо вiртуальної) в USD та виплату здiйснити на саме туди
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 17:24

  Alien написав:вiдкрити картку Платiвка/Азуре (достатньо вiртуальної) в USD та виплату здiйснити на саме туди

а потім з неї не будуть списувати плату за неактивність в мінус?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 17:39

  novichok написав:
  Alien написав:вiдкрити картку Платiвка/Азуре (достатньо вiртуальної) в USD та виплату здiйснити на саме туди

а потім з неї не будуть списувати плату за неактивність в мінус?

А ви депо після його завершення з картки знімати не збираєтесь? І думаєте такого комісу по б5 немає? До того ж якщо дійсно тривалий час не маєте наміру користатись коштами закиньте їх з картки на ощадний і буде вам щастя. В мінус коміс за не активність не спишеться.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 07:53

  Alien написав:
  novichok написав:
  Alien написав:вiдкрити картку Платiвка/Азуре (достатньо вiртуальної) в USD та виплату здiйснити на саме туди
а потім з неї не будуть списувати плату за неактивність в мінус?
А ви депо після його завершення з картки знімати не збираєтесь? І думаєте такого комісу по б5 немає? До того ж якщо дійсно тривалий час не маєте наміру користатись коштами закиньте їх з картки на ощадний і буде вам щастя. В мінус коміс за не активність не спишеться.

Тут же достаточно перекидывать с карты на ощадник и/или обратно 0,01$ за неск.дней до истечения срока неактивности.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 08:43

  flysoulfly написав:
Тут же достаточно перекидывать с карты на ощадник и/или обратно 0,01$ за неск.дней до истечения срока неактивности.

Так то воно так, але є одне але - це треба якимось чином фіксувати, пам'ятати та контролювати коли саме вичерпається той самий термін неактивності. А можна ж його і пропустити, або про нього забути. Особисто мені простіше усю суму відправити на ощадний, а коли знадобиться повернути назад. До того ж люди що схильні носити головне вбрання з фольги для убезпечення грошей від зловмисників якраз рекомендують не тримати кошти на картці, а ховати їх на рахунках на кшталт ощадного ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 09:12

  Alien написав:
  flysoulfly написав:
Тут же достаточно перекидывать с карты на ощадник и/или обратно 0,01$ за неск.дней до истечения срока неактивности.

Так то воно так, але є одне але - це треба якимось чином фіксувати, пам'ятати та контролювати коли саме вичерпається той самий термін неактивності. А можна ж його і пропустити, або про нього забути. Особисто мені простіше усю суму відправити на ощадний, а коли знадобиться повернути назад. До того ж люди що схильні носити головне вбрання з фольги для убезпечення грошей від зловмисників якраз рекомендують не тримати кошти на картці, а ховати їх на рахунках на кшталт ощадного ;)
по-перше, можна ж перекиди туди\сюди спеціальної мінімальної суми робити превентивно та регулярно , наприклад кожного 1-го числа кожного місяця - так не потрібно запам'ятовувати конкретну дату останнього руху.

по-друге, тут на форумі майже всі майже панічно не бажають(чи це лише демонстративно?) тримати у банках валюту й зайвого дня не те що більше. - Рекомендують всі суми носити всюди на собі :)
flysoulfly
 
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